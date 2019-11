Em boa partida de Brock Nelson, os Islanders estreiam bem contra os Hurricanes

Nessa sexta-feira (11), em jogo que não condiz com o placar, o New York Islanders foi a Carolina do Norte e derrotou o Carolina Hurricanes por 5 a 3. Aos quatro minutos da primeira etapa, Jay Harrison, dos Hurricanes, chutou e o goalie dos Islanders deu rebote, mas a defesa do time nova-iorquino afastou. Em contra-ataque, os Hurricanes voltaram a assustar os Islanders. Em velocidade, o americano Ron Hainsey tinha a opção de passar para o canadense Brad Malone, mas acabou passando para Jay McClement, que finalizou em cima de Halak.

Com mais equilibrio na partida, os Islanders tiveram uma grande oportunidade, que foi desperdiçada por John Tavares. O capitão recebeu do americano Okposo e livre, acabou finalizando no canto do goalie Cam Ward. Aos 18 minutos da partida, o primeiro gol saiu no powerplay. No canto do ringue de gelo, Tavares passou para Okposo, que viu Johnny Boychuk livre e rapidamente passou para o canadense, que chutou forte e marcou o primeiro gol dos Islanders na temporada.

No fim do powerplay, que resultou o primeiro gol da partida, os Islanders voltaram a marcar com Brock Nelson. O autor do primeiro gol tocou para o canadense Tavares, que no canto esquerdo do ringue, achou Brock Nelson sem marcação no meio, que só chutou forte para o gol.

A segunda etapa do confronto foi mais equilibrada, com boas oportunidades para as duas franquias. Porém, os Islanders transformaram uma oportunidade no powerplay em gol. Tavares passou para Boychuk atrás, que finalizou sem direção. Porém, Brock Nelson estava lá para desviar o disco e marcar o seu segundo gol da partida.

No início do terceiro tempo, no powerplay, Sekera, do time mandante, passou para Justin Faulk, que finalizou, mas teve seu chute desviado para o gol por Nathan Gerbe. Aos cinco minutos da última etapa, Ryan Strome pressionou Jay Harrison e acabou recuperando o disco e passando para Grabovski, que marcou o seu primeiro gol nos Islanders.

Com uma ótima vantagem construída, o time nova-iorquino continuou administrando a partida e procurando ampliar a vantagem. Aos 12 minutos, Nelson passou para Travis Harmonic, que finalizou de longe e ampliou o placar para os visitantes. Aos 14 minutos da última etapa, o eslovaco Sekera fintou o Tavares e passou para Chris Terry, que sem dominar o disco, finalizou de primeira e diminuiu para os Hurricanes. O último gol dos Hurricanes ocorreu aos 18 minutos, no powerplay. Staal recuperou o disco, achou uma boa posição para finalizar e chutou.