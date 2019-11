Em jogo marcado pelo equilíbrio, o St. Louis Blues derrota o Chicago Blackhawks

Nesse último sábado (25), St. Louis Blues recebeu no Scottrade Center o Chicago Blackhawks e venceu por 3 a 2. Em jogo marcado pelo equilíbrio, a equipe de Missouri enfrentou um adversário difícil, mas decidiu a partida ainda na segunda etapa do jogo, com gols de Ryan Reaves e Dmitrij Jaskin.

No primeiro minuto da partida, o Chicago Blackhawks mostrou sua força ao marcar com Patrick Sharp. No power play, Hossa passou para Kane, que na lateral do ringue, achou o canadense, que livre de marcação, marcou o primeiro gol da noite. Ainda no power play, Jonathan Toews desperdiçou uma grande chance de abrir uma boa vantagem na primeira etapa. Patrick Kane dominou o disco e passou para o autor do primeiro gol, que fintou o marcador e chutou. Porém, na confusão com o goalie dos Blues, o capitão dos Blackhawks acabou errando.

Após tomar o primeiro gol, o time mandante viu que era a hora de reagir e partiu pra cima do penúltimo campeão da Stanley Cup. Em boa jogada coletiva, o russo Tarasenko passou o disco para Jaden Schwartz, que com uma ótima visão de jogo, tocou para Kevin Shattenkirk, que chutou em cima da defesa dos Blackhawks. Depois dessa mesma jogada, o time de Illinois puxou um contra-ataque com Toews, que se livrou do marcador e obrigou o goalie Eliott a fazer uma boa defesa.

Aos 12 minutos da primeira etapa, Pietrangelo foi pressionado e se livrou do disco ao tocar forte para T.J Oshie, que não conseguiu dominar, mas sem querer, deu uma assistência Schwartz, que chutou e viu o disco passar entre as pernas do goalie reserva dos Hawks.

No começo da segunda etapa, não houve várias oportunidades claras de gol. Porém, aos seis minutos do segundo tempo, no dois contra um, os Blues perderam uma grande oportunidade. Schwartz tinha a opção de passar para o capitão Backer, mas prefirou a finalização, onde acabou errando. Aos 12 minutos da segunda etapa, o autor do primeiro gol dos Blues voltou a ter uma grande participação. O canadense achou livre o capitão do time de Missouri, que chutou forte e obrigou Raanta a fazer uma grande defesa.

No decorrer da segunda etapa, houve boas chances para os times desempatarem. No entanto, quem se deu bem foram os Blues. Maxim Lapierre roubou o disco do oponente e Steve Ott puxou o contra-ataque fatal. O canadense voltou a tocar para Lapierre, que na frente do gol, finalizou e teve seu chute bloqueado por Raanta. Porém, Ryan Reaves foi muito mais esperto e apareceu por trás e tocou por último no disco. Depois de muita confusão na área azul, o gol foi confirmado pelos juízes. O terceiro gol dos Blues saiu após uma boa jogada coletiva. No lugar certo, Jaskin pegou o rebote e marcou o terceiro gol.

O Chicago Blackhawks não demorou muito para marcar o seu segundo gol. Aos 2 minutos da última etapa da partida, Brad Richards puxou o contra-ataque e passou para Sharp, que esperou a defesa descer a marcação para lançar Kris Versteeg livre, que com muita tranquilidade, tocou e marcou o dele. Aos 12 minutos, Richards quase fez o dele. Lançado em velocidade, o atleta do time de Illinois chutou em cima do goalie Eliott. Nos minutos finais da terceira e última etapa, o equilíbrio da partida foi evidente, mas as melhores oportunidades foram do time visitante, que não conseguiram furar o bloqueio de Eliott.

Neste domingo (26), os Blackhawks voltam a Chicago para receber o Ottawa Senators, que venceu quatro e perdeu apenas uma vez. Os Blues voltam nesta terça-feira (28), contra o forte Dallas Stars, que é vice líder da divisão central.

Veja os melhores momentos da partida: