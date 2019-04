Eagles dominam Panthers em casa e vencem com muita facilidade

Mark Sanchez não começava uma partida na NFL desde dezembro de 2012, mas isso não pareceu ser problema neste Monday Night Footbal. Totalmente a vontade em sua estreia como titular do Philadelphia Eagles, o quarterback foi um dos principais nomes da fácil vitória por 45 a 21 contra o Carolina Panthers, no Lincoln Financial Field, em confronto pela Conferência Nacional.

Sem dificuldades, os Eagles não foram ameaçados nenhuma vez no placar. Além de Sanchez (20 de 37 passes, 332 jardas e dois touchdowns), que assumiu a titularidade após a lesão de Nick Foles, o grande destaque do duelo foi o rookie wide receiver Jordan Matthews, que marcou dois touchdowns e recebeu por 138 jardas. Do outro lado, Cam Newton (25 de 40 passes, 306 jardas, dois touchdowns e três interceptações) teve fraca atuação, sendo sacado nove vezes e melhorando seu rendimento apenas nos minutos finais.

Com a fácil vitória, Philadelphia se mantém na liderança da NFC Leste, com sete triunfos em nove partidas. Já Carolina está na segunda colocação da NFC Sul, com apenas três vitórias. Na próxima rodada, os Eagles viajam para enfrentar o Green Bay Packers, enquanto os Panthers tentam a recuperação em casa, contra o Atlanta Falcons.

Philadelphia se impõe e abre caminho para triunfo

Logo nos primeiros drives, os Panthers já perceberam que a noite não seria fácil. Na primeira jogava, DeAngelo Williams sofreu um fumble, recuperado por Cedric Thorton. Quando a bola voltou para os visitantes, já depois de Cody Parkey acertar um field goal de 39 jardas e abrir o placar, Cam Newton tentou passe médio para o rookie Kelvin Benjamin e foi interceptado por Cary Williams.

E foi na volta que os Eagles marcaram o primeiro touchdown do jogo: corrida curta de Darren Sproles pela esquerda, fechando um rápido drive dos donos da casa. Carolina conseguiu diminuir no drive seguinte, com Jonathan Stewart trombando com a defesa e conseguindo uma jarda para anotar o touchdown. Mas Darren Sproles estava inspirado, e voltou a ampliar a vantagem de Philadelphia: retornou 65 jardas de um punt direto para o touchdown, fechando o primeiro quarto em 17 a 7.

Na volta, só os Eagles continuaram a jogar. Em uma boa partida do contestado Mark Sanchez, passe curto para o novato Jordan Matthews, que recebeu 13 jardas e entrou na end zone. Depois, mais uma prova da desastrosa noite de Cam Newton: interceptação retornada para touchdown de Bradley Fletcher, em uma corrida de 34 jardas. No fim, 31 a 7 e ampla vantagem dos mandantes.

Sanchez comanda tranquila vitória dos Eagles

Depois do intervalo, os Panthers continuavam mal. A fraca noite da linha ofensiva deixava Cam Newton desprotegido, e o quarterback foi sacado diversas vezes. Em uma dessas oportunidades, sofreu um fumble recuperado por Vinny Curry. Na retomada, dois passes de Sanchez: 29 jardas para Brent Celek na linha de uma jarda, e depois touchdown de LeSean McCoy.

Já no último quarto, nova conexão Mark Sanchez e Jordan Matthews. Lindo passe do quarterback, por cima da defesa, e o novato pulou para entrar na end zone e ampliar para 44 pontos. Para não passar em branco, Cam Newton ainda conseguiu touchdowns no fim. Primeiro, passe para o wide receiver Kelvin Benjamin, que quebrou tackles após a recepção e diminuiu o prejuízo. Depois, o próprio Benjamin, rookie destaque da temporada de Carolina, recebeu passe de 40 jardas dentro da end zone.

No entanto, já era tarde para qualquer reação. Vitória sem dificuldades dos Eagles e um Monday Night Football para Carolina esquecer.