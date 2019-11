Brasil Onças derrota Seleção do Nordeste em preparação ao classificatório do Mundial

Tradicional palco de jogos de futebol no Recife, o estádio dos Aflitos recebeu em mais uma oportunidade um jogo de futebol americano no último domingo (25). A partida em questão foi um amistoso entre a Seleção Brasileira da modalidade, também chamada de Brasil Onças, e a seleção de jogadores da Superliga Nordeste.

O público nos Aflitos compareceu em bom número para o jogo, realizando uma verdadeira festa nas arquibancadas. Públicos de todas as idades, desde meros curiosos até fãs da bola oval estavam presentes, com destaque principalmente para a presença das crianças, que brincavam com a bola enquanto a partida estava parada.

O espetáculo das arquibancadas, porém, não foi repetido em campo: a superioridade e maior entrosamento da seleção brasileira se fez valer na partida e um sonoro placar de 57 a 0 foi aplicado na seleção nordestina. O confronto foi a parte final da preparação da equipe verde e amarela para o duelo contra o Panamá, no próximo sábado (31), valendo a classificação para o Mundial da IFAF, a federação internacional do esporte.

Logo no primeiro drive, o Brasil Onças já demonstrou como seria a tônica do jogo. Contando com bons avanços, conquistados principalmente através de seu jogo corrido, a seleção nacional saiu na frente. Os primeiros seis pontos foram anotados pelo tight end Felipe “Cebola” Leiria, após passe do quarterback Rodrigo Dantas.

O ataque da seleção nordestina teve dificuldades ao longo de toda a partida. Com somente um treinamento feito antes da partida, muitas penalidades e erros foram cometidos tanto pelo time de ataque, quanto pelo de defesa. Aproveitando-se das excelentes posições de campo, o Brasil ampliou o marcador com novo passe de Rodrigo, dessa vez para o wide receiver Heron Azevedo. No próximo drive, a equipe nordestina até começou a avançar, mais normalmente as faltas, especialmente holdings e delay of game prejudicaram a movimentação da equipe. Com mais uma posse de bola antes do fim da primeira etapa, os Onças conseguiram anotar mais um touchdown, dessa vez uma corrida com o running back Aluan Souza. A única vez que a ofensiva nacional ficou sem anotar pontos antes do intervalo foi em uma campanha que terminou após o fumble do recebedor Victor Ramalho.

Com apenas três primeiras descidas conquistadas em todo primeiro tempo, as estrelas da Superliga Nordeste começaram com a posse de bola para tentar anotar alguma pontuação, mas a forte linha defensiva dos Onças evitou qualquer grande ganho com o jogo terrestre, forçando mais um punt dos nordestinos. Enquanto isso, o ataque do time nacional continuava fatal. As jogadas pela terra continuaram castigando o adversário, com a liderança do running back Bruno Santucci, que acabou anotando o 4º touchdown de sua equipe. Dessa vez, o Brasil partiu para a conversão de dois pontos, que foi convertida pelo fullback Everton Antero. Uma falha do time de especialistas do Nordeste colocou novamente o do esquadrão nacional dentro da linha de 20 jardas de seu campo de ataque, proporcionando mais 7 pontos para os visitantes. Quem anotou dessa vez foi o recebedor Felipe Fernandes, após lançamento de Rafael Martire.

Com o jogo terrestre sem funcionar, os quarterbacks nordestinos começaram a forçar mais os passes. Foi aí que as interceptações apareceram. A primeira colocou novamente os Onças no campo de ataque, possibilitando um novo touchdown de Bruno Santucci. Na segunda, foi a vez da própria defesa anotar os pontos, com o cornerback Igor Mota. No final do jogo, sobrou tempo para o fullback Everton Antero anotar mais seis pontos e, com o chute extra de Diego Aranha, fechar o placar.

Com a vitória obtida em Pernambuco, a seleção encerrou o seu período de preparação para a decisão, que foi bastante comemorada pelo treinador Danilo Muller, que se disse pronto para encarar os panamenhos. Ao todo, 45 atletas embarcarão para o país da América Central para tentar uma inédita classificação para os brasileiros.

"Após duas séries de treinamento, uma no Rio de Janeiro no final de dezembro, e outra aqui no Recife, culminando com esse amistoso com a Seleção do Nordeste, acredito que estamos prontos para a partida contra o Panamá", comentou o comandante da seleção nacional.

Veja a galeria de fotos da partida