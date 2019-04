Chicago Blackhawks sofre, mas vira sobre o Tampa Bay Lightning e vence o primeiro jogo da final

Em jogo disputado na Amalie Arena, em Tampa Bay, Chicago Blackhawks derrotou o Tampa Bay Lightning por 2 a 1 no primeiro jogo da final da Stanley Cup. Cinco vezes campeão da competição, Chicago não começou bem e teve sua defesa bastante explorada pelo Lightning, que em um ritmo frenético abriu o marcador e só viu o rival apertar um pouco no final do primeiro período. Na segunda etapa da partida, os comandados de Joel Quenneville começaram a dominar a partida, mas não conseguiam furar a forte defesa do adversário. No último período, a equipe campeã de 2004 não resistiu e tomou dois gols em seguida, com uma ótima participação ativa do finlandês Teuvo Teravainen.

Nos minutos iniciais do jogo, os dois times começaram atacar com muita agressividade e botaram velocidade no disco. Em um ritmo frenético, aos quatro minutos, Killorn abriu o placar para o time da casa com um belíssimo gol. O canadense, de costas, desviou a finalização de Stralmane e abriu o placar para o Lightning.

O time de Illinous seguiu pressionado pelo os donos da casa, mas o time dono de cinco títulos da Stanley Cup continuou tentando assustar a equipe campeã em 2004. Brandon Saad carregou o disco em jogada individual e resolveu arriscar de longe, mas o goalie Bishop afastou.

Aos 13 minutos do primeiro período, o Lightning seguiu aproveitando a fragilidade da defesa dos Blackhawks e assustou o time Original Six, obrigando o goalie canadense Crawford a realizar três grandes defesas em um curto período de tempo. Aos 16 minutos, o defensor Oduya dos Blackhawks finalizou de longe e Vermette quase conseguiu aproveitar o rebote, mas um faceoff foi sinalizado. Nos últimos minutos do primeiro período, a equipe campeã em 2013 ficou pressionando a equipe de Flórida e quase viu o gol sair em uma oportunidade desperdiçada pelo capitão Toews.

O segundo período da partida começou em um ritmo bastante rápido, mas equilibrado. A equipe Original Six começou assustando mais os donos da casa, com uma finalização de Brad Richards, ex-jogador e campeão em 2004 com o Tampa Bay Lightning, parando nas luvas de Bishop.

O time visitante melhorou o sistema defensivo e dificultou a vida do Tampa Bay, que aos seis minutos, quase viu Seabrook, pilar importante para o time de Chicago, empatar a partida. Na segunda parte do jogo, o sistema defensivo do Lightning sobressaiu o powerplay do Chicago Blackhawks, que mais uma vez não conseguiu furar o forte bloqueio defensivo dos donos da casa.

No último minuto do segundo período, o canadense Crawford voltou a salvar os Blackhawks. O astro do Lightning, Stamkos, resolveu aparecer e forçou duas belíssimas defesas do goalie. Em um breakaway, o canadense finalizou firme, mas o disco parou nos pads do defensor. E em seguida, o center da equipe da Flórida teve uma segunda chance de ampliar o marcador, mas viu o adversário se dar bem mais uma vez.

No início do terceiro período, Blackhawks confirma a superioridade dentro do ringue, mas com ataques poucos expressivos. Trocando longos passes dentro da zona neutra e da área ofensiva, Chicago não consegue arranjar espaço para furar a defesa adversária.

Aos 12 minutos do último período, Callahan desperdiçou uma grande oportunidade de ampliar o marcador. O americano da equipe da Flórida saiu sozinho em contra-ataque e chutou em cima de Crawford, que salvou mais uma vez o time de Illinois. Um minuto depois, a superioridade do Chicago resultou em gol. O jovem finlandês Teuvo Teravainen bateu de longe e contou com uma ajuda do sueco Marcus Kruger, que atrapalhou a visão do goalie Bishop.

Os Blackhawks não demoraram muito para virar o jogo. Em um erro defensivo do Lightning, o talentoso Teravainen atrapalhou a saída do adversário e o disco sobrou para Vermette ajeitar e mandar forte em direção ao gol.

No último minuto da partida, foi a vez do Chicago Blackhawks se fechar e esperar o Tampa Bay Lightning, que retirou Bishop do ringue para ficar com um jogador a mais na linha. Porém, a defesa dos Blackhawks funcionaram e anularam o ataque do time de Tampa.