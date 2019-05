Juiz Federal anula suspensão dada por NFL e Tom Brady poderá jogar Semana 1 pelos Patriots

O quarterback do New England Patriots, Tom Brady, até então suspenso pela National Football League por suposto – mas não comprovado – envolvimento direto no episódio conhecido por Deflategate, incidente onde ocorreu a retirada de ar de bolas usadas na última final da Conferência Americana contra o Indianapolis Colts, teve sua suspensão anulada pelo Tribunal Federal de Manhattan.

A decisão, tomada pelo juiz distrital Richard Berman na manhã desta quinta-feira (3), invalidou a suspensão de quatro jogos ao atleta dada pela Liga e anunciada em 11 de maio. Com isso, Brady está apto a atuar na próxima quinta-feira (10), quando sua equipe estreará na temporada 2015, em casa, diante o Pittsburgh Steelers.

Ainda não se tem informações oficiais a respeito de uma possível apresentação de recurso da NFL contra a sentença de Berman. Mas se espera que o comissário Rooger Goodwell se pronuncie sobre o resultado da apelação do atleta na justiça-comum até o final do dia.



Com o retorno de Brady para as primeiras semanas do campeonato, o técnico dos Patriots, Bill Belichic, volta a tê-lo como opção para iniciar jogando o campeonato, pois, caso a suspensão tivesse sido mantida (ou até mesmo aumentada, como cogitou-se), o treinador teria como opção mais viável o segundanista Jimmy Garoppolo, até então favorito para assumir a posição com a ausência do principal jogador da franquia.



Eleito Jogador Mais Valioso do último Super Bowl, sendo este vencido por sua equipe frente o Seahawks, Tom Brady, agora elegível para a semana inicial da regular season, irá dar sequência a sua conseguinte titularidade, já que desde 2009 (ano que se rompeu o ligamento dos joelhos) não sabe o que é começar uma partida importante no banco de reservas. Tal fato da posse de titularidade absoluta na equipe, o torna, a cada temporada que se passa, o grande destaque do New England Patriots.