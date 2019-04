Com field goal nos segundos finais, Jets bate Cowboys fora de casa e segue na briga pelos playoffs

O New York Jets segue a sua caminhada para tentar chegar a pós-temporada da National Football League. Na noite deste sábado (19), em edição excepcional do Thursday Night Football, o time novaiorquino suou bastante para conseguir mais uma vitória, desta vez diante do Dallas Cowboys, em Arlington. Com direito a emoção até a sua última posse de bola no tempo regulamentar, os Jatos desempataram a partida a 43 segundos do fim, graças a um field goal acertado pelo kicker Randy Bullock.



Com o acerto do chute, o placar, que até então estava igual para ambos os lados, favoreceu a equipe visitante, que abriu três pontos de vantagem, conseguindo segurar o resultado. Assim, a franquia da Big Apple agora acumula nove vitórias e cinco derrotas em sua campanha e figura provisoriamente entre os times da Conferência Americana classificados via Wild Card para os playoffs.



Já o Cowboys segue caminho distinto. Se as chances do time de Dallas vencer a divisão Leste (a mais equilibrada de toda a NFL) já eram remotas, com mais este revés sofrido diante de seu torcedor, não será mais possível ver a franquia texana avançar para a pós-temporada deste ano. A campanha dos Caubóis é uma das piores de toda a liga: 10 derrotas - algo que não acontecia há dez anos e apenas quatro vitórias.

Jets vence fora de casa com chute no fim

Empurrados pela torcida, maioria a seu favor, o Cowboys começou a partida em bom ritmo. Logo na primeira campanha, as setenta jardas conquistadas resultaram em um field goal convertido por Dan Bailey. Na sequência, o ataque do Jets foi rapidamente contido. Necessitando de uma reação defensiva, o time novaiorquino roubou a bola dos Caúbois em interceptação de Darrelle Revis pra cima de Matt Cassel. Mas mesmo após o lance, o Jets só veio anotar um touchdown duas campanhas depois, este corrido com Bilal Powell, que carregou a bola doze jardas até a endzone. No entanto, a vantagem que poderia ser de quatro pontos, manteve-se em três, pois o kicker Randy Bullock errou uma tentativa de ponto extra, mantendo a diferença do placar ainda em uma posse.



No segundo quarto, o técnico principal do Cowboys, Jason Garrett, perdeu a paciência com Cassel. A ineficiência do lançador nos primeiros quinze minutos irritou o treinador. Kellen Moore foi chamado para assumir a posição. Enquanto o time da casa buscava diminuir seus problemas no jogo aéreo, o Jets buscava, gradativamente, conquistar território. Um field goal de 36 jardas pôs o placar em 9 a 3 para os visitantes. Com 1m47s para o intervalo, Dallas reagiu a altura. Em campanha conduzida inteiramente por Moore, Dez Bryant foi o encarregado em virar o jogo, com uma recepção de dez jardas até a endzone. Os novaiorquinos ainda tiveram a oportunidade de voltar a liderarem, mas Randy Bullock não obteve sucesso em uma tentativa de 45 jardas, no estouro do cronômetro. Assim, o America's Team terminou a primeira metade do jogo na frente.



Ao retornar do vestiário, o Jets não conseguiu reagir imediatamente. Mas se o ataque não estava tão inspirado, a defesa, pelo contrário, cuidou em roubar novamente a bola, dessa vez com Calvin Pryor interceptando Kellen Moore. Contudo, Ryan Fitzpatrick teve o mesmo azar contra Terrance Mitchell. Em seguida, os Caubóis anotaram mais três pontos, com Dan Bailey convertendo mais um FG.



O New York Jets só conseguiu engrenar de vez uma reação ao início do quarto período. Fitzpatrick, dessa vez não tão pressionado, se aproveitou do aparente cansaço da defesa adversária e comandou um drive de mais de cinco minutos, que resultou em TD do recebedor Eric Decker. Mas como a vantagem era de apenas três pontos, essa foi tirada na campanha seguinte dos Caúbois. Em mais de sete minutos com a posse, o chute de 51 jardas de Bailey foi certeiro, empatando o confronto.

Restando pouco menos de dois minutos, Fitzpatrick apareceu novamente, e colocou os anfitriões em boa posição de campo. Com a incerteza do futuro da campanha, os Jets optaram por arriscar um chute. Randy Bullock, dessa vez, se redimiu e acertou a tentativa de 36 jardas. Com timeouts sobrando, Dallas buscou permanecer vivo na partida, mas, com a interceptação sofrida por Kellen Moore na campanha final, a vitória ficou mesmo nas mãos do New York Jets.



Jogos da Semana 15 da NFL

Domingo, 20

ás 16h30 (de Brasília)

Minnesota Vikings x Chicago Bears

Jacksonville Jaguars x Atlanta Falcons

Indianapolis Colts x Houston Texans

New York Giants x Carolina Panthers

New England Patriots x Tennessee Titans

Washington Redskins x Buffalo Bills

Baltimore Ravens x Kansas City Chiefs

ás 19h05

Seattle Seahawks x Cleveland Browns

Oakland Raiders x Green Bay Packers



ás 19h25

Pittsburgh Steelers x Denver Broncos

San Diego Chargers x Miami Dolphins

San Francisco 49ers x Cincinnatti Bengals

ás 23h30

Philadelphia Eagles x Arizona Cardinals

Segunda-feira, 21

New Orleans Saints x Detroit Lions