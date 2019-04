Acompanhe os brasileiros no IRONMAN Hawai 2016

Com a seleta lista dos melhores do mundo no triatlhon, o IRONMAN mais icônico do ano acontece este sábado, 08 de outubro, em Kona. A cobertura, que nesta edição contará com grandes especialistas do esporte nos papeis de comentaristas, será transmitida no site da prova, , através do link ironman.com, e começa a ser exibida pouco antes da agitação na areia anunciar o início do grande desafio.

A largada está prevista para as 06h25 em Kailua-Kona ou 13h25 no Brasil, quando a elite masculina entrará na água. Após 5 minutos é a vez das atletas profissionais iniciarem a natação, seguidas dos atletas amadores separados por faixa etária, que largam 25 minutos depois. A longa jornada de 226,2km que deve ser cumprida no prazo máximo de 17 horas.

Além de estarem preparados para nadar por 3,8km, pedalar 180,2km e por fim correr uma maratona 195km, os atletas profissionais que participam da disputa pelo título de "IRONAMN do mundo" precisam ser contemplados com a vaga, o que indica que devem pontuar em outras provas e entrar no ranking. Este ano, entre profissionais e amadores, serão mais de 2000 atletas se sacrificando no IRONMAN World Championship para obiter o exito de passar pelo portico e escutar a frase "YOU ARE AN IRONMAN".

A previsão do tempo indica que a temperatura no dia da prova pode chegar a 37°, além dos ventos fortes, normais na região da "Big Island" do Hawai.

O Brazil será muito bem representado por muitos atletas e durante a prova você pode utilizar o rastreador oferecido no site Ironman.com, para acompanha-los, é possível inclusive segui-los em sua localização exata, durante todo percurso. Os profissionais brasileiros usam a seguinte numeração:

#48 - Igor Amorelli

#53 - Fábio Carvalho

#135 - Ariane Monticeli

Acompanhe a corrida visitando o site ironman.com

Leia as histórias pré-corrida, artigos e perfis em ironman.com/kona2016.

