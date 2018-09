65º Aberto do Brasil de Golfe inicia nesta quinta

O 65º JHSF Aberto do Brasil, torneio de golfe da PGA Tour Latinoamerica, acontece neste final de semana, de 20 a 23 de agosto, pela primeira vez na Fazenda Boa Vista em São Paulo, onde o campeão levará um prêmio de 31.500 dólares.

O Aberto do Brasil será o último torneio da temporada do Bupa Challenge, que contempla os eventos já disputados na Guatemala, na República Dominicana e no Equador. Quem está na liderança do circuito Bupa Challenge é o americano Ben Polland, de 27 anos, que venceu o Stella Artois Open na Guatemala e ficou no top 10 das duas competições seguintes, Puerto Plata DR Open e Quito Open.

O top 20 da PGA Tour Latinoamerica e os 10 campeões da temporada 2018 estarão competindo nesta etapa brasileira. O mexicano Rodolfo Cazaubón, que venceu o Aberto do Brasil em 2017 não vai defender o título da competição este ano. Apesar de Polland chegar como favorito, o segundo colocado no ranking, o o colombiano Nicolás Echavarría está a apenas US$1.764 de ultrapassar Polland, o que vai tornar a disputa pelo topo ainda mais interessante. Quem tiver o melhor desempenho no final do Bupa Challenge, ainda leva para casa um bônus de USD 10 mil.

O qualificatório para a etapa brasileira do Bupa Challenge aconteceu na segunda-feira (17), definindo os 6 últimos participantes. De quinta a domingo, a competição começa pra valer, com a linha de corte acontecendo de sexta para sábado e a definição do título no domingo.

O público poderá assistir ao Aberto do Brasil com entrada gratuita, mas precisa preencher um formulário online para garantir o acesso ao clube. O formulário de acesso está disponível no site da Confederação Brasileira de Golfe e pode ser acessado por este link.

NOME OFICIAL: 65º JHSF Aberto do Brasil

DATA: de 20 a 23 de setembro de 2018

SEDE: Fazenda Boa Vista – Porto Feliz, Brasil

PAR/JARDAS: 71 (35-36) 6.794 jardas

PREMIAÇÃO: O campeão recebe US$31.500 dólares de uma bolsa de US$175.000,00.

CORTE: Top 55 e empates