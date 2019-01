Dallas Cowboys e Seattle Seahawks se enfrentam nos playoffs em duelo de ataques terrestres

Com estilos similares, jogadores estrelados na defesa e bons números no ataque terrestre, o mando de campo pode determinar quem avança nos playoffs da NFL. Essa vantagem fica com o Dallas Cowboys (10-6), que venceu sete dos oito jogos que disputou em seus domínios. Do outro lado, joga a experiência do esquadrão do Seattle Seahawks (10-6). As duas equipes se enfrentam às 23h15 (horário de Brasília) deste sábado (5), no AT&T Stadium.

Mas essa balança ainda conta com outros fatores. Dar adeus a competição sem vencer nos playoffs seria uma grande e custosa decepção para os texanos. Já os Seahawks já miram o futuro e surpreenderam ao garantir vaga na fase decisiva. Portanto, não tem muito a perder no duelo contra Dallas, o que pode favorecer seu jogo.

O estrelado time dos Cowboys

Foto: Reprodução/Dallas Cowboys

Os campeões da divisão Leste da NFC, pela 20ª vez, têm o melhor running back da Liga. Ezekiel Elliot lidera a NFL em jardas terrestres num ataque que cresceu com a muito questionada chegada de Amari Cooper. Com o wide receiver em campo, a equipe só perdeu dois dos nove jogos que disputou.

Mas a grande marca desse time é a defesa, com a dupla de linebackers Vander Esch e Jaylon Smith. Dallas joga em casa e tem a quinta melhor defesa da NFL contra jogadas terrestres, estratégia que costuma ser a principal aposta do ataque de Seattle.

O eficiente ataque de Wilson

Foto: Reprodução/Seattle Seahawks

Dentre 32 times, nenhum superou o Seattle Seahawks em jardas terrestres e tentativas de corrida nessa temporada. O destaque dessa engrenagem, que deu o Wild Card à equipe, é o quarterback Russell Wilson, QB campeão do Super Bowl XLVIII. O camisa 3 lançou 14 touchdowns e completou 65% dos passes que fez nos últimos sete jogos, sendo que seis deles terminaram com vitória dos Seahawks.

Por jogo, foram apenas 211 jardas lançadas, mas uma boa média de 9.3 por tentativa do experiente QB, que está em sua sétima temporada e fará sua quinta participação em playoffs. A eficiência do ataque conta também com o WR Doug Baldwin e os RB’s Chris Carson, Mike Davis e Rashaad Penny. A defesa é liderada pelo linebacker Bobby Wagner.

Por fim, os holofotes da partida deste sábado devem estar nos RB’s, com destaque maior para Elliott. Por outro lado, com defesas fortes e ataques afeitos à corrida, o placar pode ficar tímido.