No Draft da NHL, New Jersey Devils escolhe Jack Hughes na 1° posição; Confira as escolhas

Na noite desta sexta-feira (21), aconteceu a primeira rodada do Draft da NHL 2019 na Rogers Arena, em Vancouver, Canadá. O central Jack Hughes, americano de 18 anos, foi a primeira escolha, onde foi selecionado pelo New Jersey Devils, que tentará voltar aos playoffs. A segunda escolha foi do New York Rangers, onde selecionaram o ala-direito finlandês Kaapo Kakko.

Antes do Draft, muitas análises foram feitas sobre Hughes, e muitos acreditam que o jovem jogador poderia ser uma grande estrela no futuro, já que ele detém os recordes do National Team Development Program com 74 gols, 154 assistências e 228 pontos em apenas duas temporadas.

Kakko também chamou muita atenção dos times, na temporada 18/19 pelo TPS, da Finlândia foram 22 gols, 16 assistências e 38 pontos. Nos playoffs teve participação de quatro gols, uma assistência e cinco pontos. O ala-direito foi campeão da Copa do Mundo 2019 na Eslováquia, onde participou com seis gols, uma assistência e sete pontos. As outras seis escolhas do Draft acontecem neste sábado (22).

Confira todas as escolhas da primeira rodada:

1. Jack Hughes - New Jersey Devils

2. Kaapo Kakko - New York Rangers

3. Kirby Dach - Chicago Blackhawks

4. Bowen Byram - Colorado Avalanche (via Ottawa Senators)

5. Alex Turcotte - Los Angeles Kings

6. Moritz Seider - Detroit Red Wings

7. Dylan Cozens - Buffalo Sabres

8. Philip Broberg - Edmonton Oilers

9. Trevor Zegras - Anaheim Ducks

10. Vasily Podkolzin - Vancouver Canucks

11. Victor Soderstrom - Arizona Coyotes (via Philadelphia Flyers)

12. Matthew Boldy - Minnesota Wild

13. Spencer Knight - Florida Panthers

14. Cameron - Philadelphia Flyers (via Arizona Coyotes)

15. Cole Caufield - Montreal Canadien

16. Alex Newhook - Colorado Avalanche

17. Peyton Krebs - Vegas Golden Knights

18. Thomas Harley - Dallas Star

19. Lassi Thomson - Ottawa Senators (via Columbus Blue Jackets)

20. Ville Heinola - Winnipeg Jets (via New York Rangers)

21. Samuel Poulin - Pittsburgh Penguins

22. Tobias Bjornfot - Los Angeles Kings (via Toronto Maple Leafs)

23. Simon Holmstrom - New York Islanders

24. Philip Tomasino - Nashville Predators

25. Connor Mcmichael - Washington Capitals

26. Jakob Pelletier - Calgary Flames

27. Nolan Foote - Tampa Bay Lightning

28. Ryan Suzuki - Carolina Hurricanes

29. Brayden Tracey - Anaheim Ducks (via San Jose Sharks via Buffalo Sabres)

30. John Beecher - Boston Bruins

31. Ryan Johnson - Buffalo Sabres (via St. Louis Blues)