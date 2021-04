Packers fazem dever de casa, despacham Rams e estão na final da NFC 

No duelo de ataque contra defesa, os Packers levaram a melhor no divisional round da NFL. Neste sábado (16), jogando no Lambeau Field, Green Bay bateu o Los Angeles Rams por 32 a 18 e garantiu a vaga na grande decisão da NFC.

Agora, a equipe aguarda o vencedor de Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints para conhecer o seu adversário na decisão.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado do começo ao fim. As defesas até poderiam oferecer algum perigo, os ataques somar 29 pontos somados com apenas dois punts. Cada lado teve um field goal para abrir o duelo, mas os Packers tinham Aaron Rodgers e Aaron Jones para anotar mais dois touchdowns e um FG antes do fim do jogo. Em compensação, Los Angeles até anotou um TD com Van Jefferson para deixar a desvantagem em nove pontos.

O intervalo trouxe defesas mais fortes principalmente do lado dos Packers. Mesmo com um ataque anotando mais um touchdown, Green Bay permitiu Los Angeles ainda sonhar no final do terceiro quarto com um TD e a conversão de dois pontos. Apesar da defesa apresentar uma melhora, os Rams não conseguiam produzir tanto no ataque e isso fez tremenda diferença diante dos Packers que apresentou ainda mais dificuldades para a equipe.

Desta vez, Green Bay colocou um ponto final mais rápido e optou por não correr mais riscos. Com um touchdown de Allen Lazard em um passe mágico de Rodgers, os Packers colocaram 32 a 18 e viram a defesa atrasar a campanha, e ainda encerrar o jogo forçando um turnover on downs.

O triunfo esperado trouxe ainda mais força para os mandantes que fizeram por merecer e ainda deram mais uma demonstração gigante do que pode vir até o sonhado Super Bowl.

Destaques do jogo

Los Angeles Rams: Jared Goff (21 de 27 passes completados, 174 jardas e 1 touchdown) e Cam Akers (18 corridas, 90 jardas e 1 touchdown)

Green Bay Packers: Aaron Rodgers (23 de 36 passes completados, 296 jardas, 2 touchdowns e 1 touchdown corrido) e Aaron Jones (14 corridas, 99 jardas e 1 touchdown)