Martine Grael e Kahena Kunze inauguram parceria da vela brasileira em Portugal

As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze iniciaram na última quarta-feira (23) um período importante de treinamentos no Vilamoura Sailing, em Algarve, em Portugal. Elas são as primeiras integrantes da Equipe Brasileira de Vela a utilizar a base escolhida pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela) para a preparação com foco na corrida olímpica de Paris 2024.

A parceria da entidade com o Vilamoura Sailing, considerado o maior centro náutico do mundo, começou em outubro e promete render frutos importantes até as Olimpíadas. O primeiro passo dos trabalhos foi a transferência de todos os equipamentos sediados na Europa para a cidade portuguesa. Outros atletas brasileiros chegarão ao local nas próximas semanas.

Martine e Kahena treinarão em Vilamoura até o dia 18 de dezembro, já com foco nos desafios de 2023. Elas trabalham sob o comando do espanhol Pepe Lis, que se integrou ao time este ano, e ainda contarão com o reforço da técnica Martha Rocha Lobo, a partir do mês que vem.

O Vilamoura Sailing contará com uma Coach Regata para as Classes 49er, 49er FX e Nacra 17. A estrutura está sediada na Marina de Vilamoura, na costa sul de Portugal. O Centro dispõe de instalações de excelência e condições de navegação únicas, adequadas a todas as classes de vela.

Desde 2016, Vilamoura recebeu mais de 6.300 velejadores olímpicos de 72 países treinando durante os meses de inverno do continente europeu. O local sediou no ano passado três eventos de nível mundial da vela.

O local tem como vantagens o fácil acesso às rampas, os ventos constantes anualmente e um local para práticas de treinos físicos, como academia de musculação e crossfit. Uma frota de VSR (coach RIBs), 420s, 470s, Laser e Optimists, além de todo o equipamento de treinamento necessário aos velejadores está disponível.