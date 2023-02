Mountain Bike: Estrangeiros preparados para Desafio de Gigantes Internacional

A organização do Desafio de Gigantes Internacional 2023 confirmou a entrada de ciclistas estrangeiros nas provas de Mountain Bike que ocorrem no Villa Itaipava Resort & Conventions, em Itaipava, Petrópolis (RJ), nos dias 10, 11 e 12 de março.

São esperados mais de 10 países e 1200 participantes. A ideia de Henrique Avancini, maior nome do ciclismo nacional, e a Avelar Sports, é realizar a maior corrida de MTB da história do estado do Rio de Janeiro.

Visando a preparação para a temporada 2023 da modalidade e pontos para vagas olímpicas e pan-americanas, atletas estrangeiros devem desembarcar no início de março em Petrópolis (RJ) para a etapa.

Um dos confirmados é o chileno Sebastian Miranda, atleta de 30 anos, da Bortec Cycling Team. ''Estou em Santiago do Chile treinando para o início do calendário de competições internacionais no Brasil, que é o Desafio das Gigantes em Petrópolis. No Chile temos muitas montanhas onde é muito fácil chegar a 2.000 metros acima do nível do mar, com muitas trilhas e bike parks, é um lugar muito bom para o MTB ou Estrada''.

''Estou muito feliz em poder estar novamente presente em Petrópolis, onde aconteceu a Copa do Mundo no ano passado, é um lugar lindo e com muita vida'', disse Sebastian Miranda.

O atleta profissional da Bortec Cyclin Team afirma que há muitos anos, a América do Sul evoluí no cenário do MTB mundial e que parte desse sucesso vem da força de Henrique Avancini. ''Para mim, competir no Brasil é quase como uma Copa do Mundo e espero que no Chile possamos alcançar o mesmo profissionalismo do nosso esporte''.

Serão três provas válidas pelo ranking mundial, além de uma Maratona Amadora de 40 e 20 km. O Desafio de Gigantes Internacional distribui 105 pontos, que podem ser fundamentais para a classificação da modalidade para os Jogos de Paris 2024.

Os atletas terão duas provas de XCO - Cross Country Olímpico sendo uma Classe 2 e outra Classe 1, e mais um XCC - Short Track da Classe 3. O Desafio de Gigantes também ajudará os países na obtenção de vagas para o Sul-Americano de MTB, que será realizado no fim do ano.

O Desafio de Gigantes tem o objetivo de fazer do Brasil o país referência para os grandes times do mundo fazerem sua base e pré-temporada. No Villa Itaipava Resort & Conventions, Henrique Avancini está construindo uma pista que será aberta ao público em geral. O estabelecimento em Petrópolis (RJ) possui estacionamento para 2500 veículos.

As provas serão divididas em três classes. Na classe XCM - Maratona, um percurso reduzido para 20 categorias como veterano e master. Já um completo para 19 categorias, como elite masculino e feminino. Na XCO classe 1, a divisão é feita por oficiais e amadoras. Apenas as oficiais pontuam no ranking nacional e estadual. Na XCO classe 2, competem apenas os atletas elite masculino e feminino, no dia 10 de março.

O projeto Desafio dos Gigantes surgiu no auge da pandemia da COVID 19, sem provas por um longo período a Avelar SPORTS trouxe um novo conceito para o MTB nos anos de 2020 e 2021, ambos eventos realizados no Bike Chácara Park, em Santana dos Montes (MG).

Os regulamentos de cada etapa já estão disponíveis no site oficial do evento http://gigantesmtb.com.br/ , bem como o link para as inscrições.

Imersão

A Avelar Sports e Henrique Avancini também confirmaram na semana seguinte ao Desafio de Gigantes um projeto inédito para atletas do alto rendimento ciclismo, que mistura mentoria e imersão com nomes que fazem a diferença na modalidade

A Imersão & Mentoria Gigantes Camp é um projeto inédito no segmento e também será o Resort Villa Itaipava. Os mentores serão Henrique Avancini, Alesandra Dutra, Hélio Souza, Danilo Barros, Felipe Stanford e mais três grandes nomes que serão divulgados no decorrer de fevereiro.

O objetivo do evento é o ganho de performance pessoal, seja nos negócios, saúde, esporte e família.