Vela: Búzios Sailing Week começa em Iate Clube local

As equipes das classes RGS, Bico de Proa e VPRS já estão na disputa pelo título do Búzios Sailing Week 2023, com sede no Iate Clube Armação de Búzios. Três regatas realizadas entre quinta-feira e sexta-feira (06 e 7).

Nos dois primeiros dias de prova, os velejadores encararam ventos de média e forte intensidade, com 8 a 13 nós, tradicional na raia de Búzios. O cenário atual das regatas mostra um equilíbrio e disputa aberta pelo pódio.

Na classes RGS, Beleza Pura e Tangará estão no velejo acirrado pela liderança. Após três regatas, a tripulação do Beleza Pura fechou na primeira colocação.

A classe Bico de Proa iniciou as duas primeiras largadas com o time Moya em primeiro, seguido da embarcação “João das Botas”. Mas o time da Marinha do Brasil fechou na liderança nesta sexta-feira (07).

Maestrale e Loyalt medem forças na categoria VPRS. Nas duas primeiras corridas, Maestrale finalizou na liderança, enquanto na terceira, Loyalt cruzou em primeiro a chegada.

“Estamos muito animados! É uma raia desafiante para todos participantes já que possui muito vento. Nosso barco é feito para encarar esse tipo de situação, mas não conhecemos a raia da região, então está sendo uma grande oportunidade ”, afirmou Felipe Ferraz, velejador do Beleza Pura.

“Um dos objetivos da equipe é encarar esse desafio e voltar nas próximas edições. Queremos manter o nível e o ritmo durante todo campeonato para conseguir o melhor resultado no Beleza Pura”, finalizou.

A semana de vela de Búzios é organizada pela Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, CBVela - Confederação Brasileira de Vela e Iate Clube Armação de Búzios.