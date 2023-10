Carol Meligeni garante vaga nas quartas do Pan e destaca: "Vim buscar classificação para as Olimpíadas"

Depois de uma grande vitória na estreia nos Jogos Pan-Americanos, sem perder games, a paulista Carol Meligeni teve um pouco mais de dificuldade para avançar às quartas de final, nesta terça-feira (25), e derrotar a boliviana Noelia Zeballos, por 6-4 6-2, em 1h22 de partida.

“Conheço a Noelia há bastante tempo, fizemos um jogo nervoso, não tínhamos jogado simples contra. Foi uma experiência diferente, em uma quadra grande, com bastante gente assistindo, mas acho que eu soube lidar bem com as emoções e usar a torcida ao meu favor”, afirmou Carol, que agora aguarda sua adversária das quartas de final que sairá do confronto entre a chilena Fernanda Labraña e a argentina Lourdes Carle.

Carol segue firme na competição, mirando em seu maior objetivo: “Vim aqui para os Jogos Pan-Americanos com um objetivo bem claro de buscar a minha classificação para as Olimpíadas e trazer uma medalha para o Brasil. Acho que venho crescendo na competição, agora é quartas de final, o torneio vai ficando bom, interessante. Estou com muita vontade de seguir melhorando, fazer as minhas coisas bem feitas dentro e fora da quadra e bastante animada.”