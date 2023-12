Leopoldo Fagnani é vice-campeão do Top 50 PDH Cup na retomada da temporada de Esqui, na Itália

Leopoldo Fagnani, de Vitória (ES), de 13 anos, começou muito bem a retomada da temporada de Esqui na Itália. Ele ficou em segundo lugar na modalidade Slalom na segunda descida do Top 50 PDH Cup, realizado em Pila, na cidade de Aosta, na região de Piemonte, na Itália. A competição reúne os 50 melhores atletas do país mais esquiadores da Croácia, Espanha, França, Austrália e outros países.

Leopoldo começou com um sétimo lugar na primeira disputa e na segunda foi medalha de prata com o tempo total de 1min43s62 ficando atrás do local Tommaso Zanardi que marcou 1min42s85. Carlotta Fagnani, irmã de Leopoldo, também disputou a competição. O evento marca o início da temporada de esqui na Europa que vai até março de 2024.

A competição segue com previsão de mais uma disputa na modalidade Slalom Gigante para esta quinta-feira. Após a disputa, os irmãos brasileiros, disputam o Trofeo Coni (Comitê Olímpico da Itália) para o qual foram selecionados os melhores quatro atletas masculinos e femininos, agrupados pelas regiões do país europeu. Será a primeira vez deles nesta competição.