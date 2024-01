Grande estrela do Barcelona e atual melhor jogador do mundo, o pivô Pito vai em busca de mais uma conquista neste mês de fevereiro. O jogador estará com a amarelinha na disputa da Copa América de Futsal, realizada em Luque, no Paraguai.

Essa não será a primeira edição que o jogador de Chapecó participar. Nas edições de 2015 e 2022, Pito esteve com a equipe, mas não faturou o título. Vivendo a melhor fase da carreira, o pivô espera conseguir realizar o sonho e conquistar o torneio.

“É uma competição equilibrada, difícil, tenho o privilégio de ter uma nova chance de vencer a Copa América e não quero deixar passar. Conquistar títulos com a camisa da seleção é o que eu sempre sonhei, uma honra indescritível e quero muito trazer essa taça, na minha melhor fase dentro das quadras”, disse Pito.

O Brasil está no grupo B, com Bolívia, Uruguai, Peru e Argentina. Na última edição do torneio, disputada em 2022, a equipe terminou com o terceiro lugar. A Seleção Brasileira estreia neste sábado (03), contra o time boliviano, às 11h45 (horário de Brasília). No dia 4, encara os uruguaios. Em seguida, enfrenta a os peruanos e fecha a primeira fase contra os nossos rivais argentinos.

Vale destacar que A Copa América vale vaga para a Copa do Mundo. Os dois mais bem colocados de cada chave, além de se classificarem para a semifinal, garantem também a participação no Mundial.

“Vamos trabalhar para dar o nosso máximo. Sabemos que temos uma boa equipe, que podemos chegar longe, precisamos acreditar nisso até o fim e sei que faremos um bom campeonato”, finalizou Pito.

Pito acumula os títulos da Copa da Catalunha, Supercopa da Espanha (4x), Copa do Rei (3x), Liga da Espanha (3x), Campeonato Brasileiro de Futsal (1), UEFA Futsal Champions League (1), Copa das Nações (1) e Grand Prix Futsal (1). Na temporada passada, o foi eleito o melhor jogador (MVP) e pivô da Espanhol pelo Barcelona.