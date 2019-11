Guia VAVEL das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018: Venezuela

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, se iniciam nesta semana trazendo muitas incertezas, principalmente sobre quão distantes os maiores favoritos do continente ainda estão dos considerados azarões. E é nesse contexto de insegurança de Brasil e Argentina que a Venezuela iniciará sua caminhada na competição, na quinta-feira (8), enfrentando o Paraguai em casa, às 18h pelo horário de Brasília.

A Venezuela nunca foi à Copa do Mundo em toda a sua história, mas de tempos em tempos aparece para dar trabalho aos mais tradicionais.

Exemplo disso foram as campanhas nas duas últimas eliminatórias, quando a Vinotinto ficou perto da sonhada classificação - 2 pontos da repescagem em 2010 e 5 pontos desta mesma fase em 2014. Apesar do recente histórico de aprontar, no entanto, a seleção venezuelana não vive seu auge, principalmente depois que o meia Alejandro Moreno e o atacante Giancarlo Maldonado se aposentaram da equipe nacional, em 2011.

Na Copa América de 2015 ficou apenas na 9ª colocação entre 12 equipes, caindo na primeira fase, campanha pior ainda se comparada à da Copa América 2011, na qual foi eliminada apenas nos pênaltis na semifinal, pelo Paraguai, que posteriormente viria a ser vice-campeão. A qualificação à maior competição do futebol mundial dificilmente virá desta vez.

O CRAQUE: José Salomón Rondón

O atacante Rondón, 26 anos, é convocado para a seleção desde 2008 e marcou 14 vezes em suas 43 partidas pelo time principal da Vinotinto. Rápido, alto e bom finalizador, frequentou também a seleção de base, pela qual disputou 11 jogos e balançou as redes sete vezes. Atualmente é jogador do West Bromwich Albion, da Inglaterra, mas já passou por equipes como Málaga, da Espanha, e Rubin Kazan e Zenit São Petersburgo, ambas da Rússia.

Fique de olho: Fernando Amorebieta

Revelado pelo Athletic Bilbao, da Espanha, o hoje experiente zagueiro Amorebieta, 31 anos, atua pelo Middlesbrough, da Inglaterra, e chegou a ser disputado pela seleção espanhola antes de decidir defender seu país de nascença. Pode formar dupla defensiva importante com o também rodado Oswaldo Vizcarrondo.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2014, a Venezuela chegou a ter esperanças de classificação pela ausência do Brasil - já qualificado por ser país-sede do torneio. Os venezuelanos chegaram até a vencer a Argentina por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Fernando Amorebieta, mas acabaram fora até mesmo da repescagem, terminando a cinco pontos do Uruguai e adiando o sonho mais uma vez.