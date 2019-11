Pagenaud acredita que Schmidt-Peterson brigará pelo título da Indy

De acordo com Simon Pagenaud, piloto francês da Schmidt-Peterson Motorsports, que terminou em terceiro lugar o campeonato de 2013 da Fórmula Indy pela mesma equipe, o time chefiado pelo ex-piloto americano Sam Schmidt está trilhando o caminho para uma disputa de título nesta temporada.

"Eu me sinto muito bem aqui, Sei que já não preciso provar mais nada a ninguém, mas quero tirar ainda mais de mim e do carro. O time está trabalhando muito duro e pouca gente está vendo isso. Posso afirmar que nós estamos trabalhando em ritmo acelerado e montando um carro para disputar o título esse ano. Estou tranquilo, focado e feliz por estar próximo do início da temporada", disse o piloto em entrevista após testes de pré-temporada em Sonoma, na Califórnia.

Sobre Mikhail Aleshin, piloto russo estreante na categoria e que será seu companheiro de equipe, Pagenaud destaca a vontade de aprender de seu novo colega de escuderia. "Mikhail está acostumado com carros velozes e em pilotar para grandes equipes. Talvez o grande ponto seja a adaptação aos ovais, não será fácil, mas ele terá muito suporte. A Indy promove grandes desafios, tem muito detalhe, mas ele é um piloto inteligente e muito talentoso. Creio que vai se ncaixar muito bem no time e já está nos ajudando com informações", concluiu o piloto.

Confira abaixo um vídeo do site Racer.com, com a camera no capacete de Simon Pagenaud, em Sonoma, onde a equipe realizou nesta semana testes de pré-temporada:

A próxima temporada de 2014 da Fórmula Indy começa no próximo dia 30 de março, nas ruas de St. Petersburg, na Flórida, Estados Unidos.