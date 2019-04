GP de Long Beach terá largada parada em 2014

O GP de Long Beach, realizado na Califórnia, voltará a seguir o procedimento de largada parada, conforme anúncio realizado pela direção da Fórmula Indy nesta terça-feira (18). Tratou-se de um pedido da organização da corrida, que será a segunda etapa da temporada 2014, marcado para 13 de abril.

"É uma notícia fantástica para os nossos fãs. Eles vão amar o som do giro dos motores subindo e, depois, os carros descendo a Shoreline Drive. É uma grande adição para as atividades que planejamos para comemorar os 40 anos de corridas nas ruas de Long Beach" - disse o promotor da prova, Jim Michaelian.

No evento mais charmoso da temporada, que perde em importância apenas paras as 500 milhas de Indianápolis, isso não é uma novidade. Em 2008, no último ano em que o evento foi sancionado pela Champ Car, os carros aguardaram parados pelo sinal de largada. O mesmo acontecia nos tempos em que a F1 corria nas ruas da praia grande de Los Angeles, nas décadas de 1970 e 1980.

Empolgada com as largadas paradas realizadas no ano passado - embora elas tenham sido um tanto confusas - e determinada a impor mais dificuldades aos pilotos, a Indy resolveu ampliar a lista de provas com esse tipo de início neste ano. Primeiro, com a inclusão do GP de Indianápolis no grupo e, agora, com Long Beach.

"Uma das coisas únicas da Indy são as suas diferentes fórmulas: correr em ovais curtos, super-ovais, circuitos de rua e autódromos permanentes; e largadas paradas são mais um componente que, no lugar certo, na hora certa, é ótimo para a apresentação" - comentou o presidente de competição e operações da Indy, Derrick Walker.

"É uma grande praça e acho que fãs vão gostar. Long Beach tem um histórico de largadas paradas, e os seus 40º casam com essa tradição" - acrescentou.

Antes de alinharem para a largada, os pilotos completarão duas voltas de apresentação e aquecimento dos pneus. A preparação do circuito para a segunda rodada do campeonato deste ano teve início na semana passada, com a montagem dos primeiros blocos de concreto que delimitarão os limites da pista.

Em 2013, o vencedor do GP de Long Beach foi o japonês Takuma Sato - primeira e única vitória do piloto da A.J. Foyt Enterprises na categoria até agora.

LEIA MAIS: Torcedores lançam campanha para colocar "Carro do Fãs" na Indy 500