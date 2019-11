Em corrida com muitos acidentes, Conway vence pela segunda vez em Long Beach

Uma corrida agitada e com muitas batidas. Assim pode ser definido o GP de Long Beach, segunda etapa da temporada 2014 da Indy, disputada neste domingo (13). Com tantos acidentes, pilotos fora da disputa e inversões de posições por conta das diferentes estratégias de cada equipe, coube a Mike Conway o mérito e a sorte de estar em primeiro no momento da bandeira quadriculada.

O inglês da Carpenter Racing protagonizou boa prova de recuperação, mas se beneficiou de um acidente múltiplo envolvendo aqueles que até então ocupavam o top-4 da corrida – Josef Newgarden, Ryan Hunter-Reray, James Hinchcliffe e Jack Hawksworth – e teve a melhor das estratégias para herdar a liderança de Scott Dixon que brotou em primeiro após as batidas, mas precisou abastecer a duas voltas para o final e deixou a briga pela vitória.

Depois do pit-stop do neozelandês da Ganassi, coube a Conway a missão de conduzir sem erros as duas últimas voltas para voltar a vencer na Indy, à frente de Will Power, segundo, e de Carlos Muñoz, que em grande atuação chegou em terceiro.

Helio Castroneves, um dos prejudicados indiretamente pelo incidente múltiplo, chegou só em 11º. Tony Kanaan, que vinha lá atrás, pegou pela frente os destroços dos carros envolvidos na batida, atingiu em cheio a traseira de Josef Newgarden e abandonou.

Na Volta 17, Bourdais, que era segundo, para nos boxes e volta na frente de Hinchcliffe, mas como os pneus ainda frios e a pressão do canadense, o tetracampeão da ChampCar bate na barreira de pneus, mas acaba voltando para a pista com apenas o bico avariado. Bandeira amarela. Depois quando voltou a bandeira verde, Justin Wilson é tocado por Rahal no hairpin e fica "de costas", mas consegue voltar. Pela 3º posição, Power e Pagenô se tocam. Sobrou para o francês, que ficou na barreira de pneus, mas voltou para à pista.

Na volta 55, Newgarden, que não viu Hunter-Reay colocando o carro de lado, fechou a porta pra cima do piloto da Andretti. Os dois se tocam e batem no muro da curva 4. Hinchcliffe, que estava logo atrás, não consegue evitar a batida e encosta atrás do carro de seu companheiro de equipe. Power, na quarta posição, consegue passar pela confusão. Hunter-Reay tenta voltar mas seu motor morre. Castroneves era o próximo e encosta atrás do carro de Hunter-Reay. Muñoz passa e evita a batida. Porém, Sato enche a traseira de Hinchcliffe. Kanaan e Serviá também. Montoya quase. Todo o resto do pelotão passa sem maiores problemas.

Com isso, Power e Conway se dão muito bem e ficam lá na frente. Scott Dixon resolve não parar e adere à estratégia sem mais paradas, torcendo para uma bandeira amarela.

Na volta 65, Dixon e Wilson disputam a liderança. Eles ficam lado a lado até se tocarem na curva 7. Quem se dá mal é o britânico. Dixon continua na frente. Rahal é tocado no hairpin e causa bandeira amarela. Tudo o que Dixon queria.

Na volta 70, O ataque franco, então, passou a ser de Mike Conway sobre Dixon, que dependia de mais uma bandeira amarela para tentar ir até o fim, sem reabastecer mais. E ela veio, graças ao genial Graham Rahal, que surgiu repentinamente de frente para o pequeno murinho do hairpin, como se ali houvesse estacionado milimetricamente. Com o carro parado, seu freio dianteiro direito começou a ficar em chamas. Um dos fiscais de pista não teve dúvida: pegou um pequeno balde e jogou água para acabar o mini-incêndio.

A nova interrupção durou três voltas e deu sobrevida ao guerreiro Dixon, mas não o salvou. Com 13 voltas para o fim, veio a relargada. O piloto do carro #9 manteve tranquilamente a ponta, mas passou a receber pressão ainda mais forte de Conway e, com a missão de economizar combustível para conseguir chegar a mais uma vitória na categoria, não resistiu e foi obrigado a parar para reabastecer a duas voltas do fim.

Desta forma, o inglês da Carpenter só precisou de frieza e sangue frio para conduzir as duas últimas voltas sem cometer erros, e assim o fez. Foi a terceira vitória do inglês na Indy. Power cruzou a linha de chegada em segundo, e um ótimo Muñoz fechou o pódio, resistindo à pressão de Montoya, que chegou em excelente quarto lugar. Pagenaud e Aleshin completaram o top-6. Helinho, por sua vez, ficou só em 11º. Com Power, novo líder do campeonato, em segundo. A categoria volta a se reunir no próximo dia 26, no Alabama.

