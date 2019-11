Etapa da Indy em Barber, no Alabama, começa nesta quinta-feira (24)

Nesse fim de semana em Barber, no Alabama, haverão atividades em quatro dias (de quinta à domingo, 24-27), da IndyCar Series, da Mazda Road to Indy e do Pirelli World Chalenge. Serão onze corridas ao total, culminando com o Honda Indy Grand Prix of Alabama, no domingo e totalizando mais de dez horas de corridas.

Além de atividades da IndyCar Series, quem divide o circuito nesse fim de semana é a Pirelli World Challenge. É a primeira vez que a categoria faz uma parada no Barber Motorsports Park, para fazer duas corridas para cada uma das classes, a GT (Grand Touring) e a TC (Touring Cars), no sábado e no domingo.

Com tanta ação na pista, as atividades começam ainda na quinta-feira (24), com duas rodadas de treino livre de todas as categorias preliminares: uma de manhã com 35 minutos para cada uma das categorias do Road To Indy (USF2000, Pro Mazda e Indy Lights) e de cada uma das classes da PWC; e outra sessão à tarde, com mais 35 minutos para cada categoria do Road To Indy e 45 minutos para as classes do PWC; finalizando o dia com uma hora da IndyCar experience, onde pessoas comuns andam nos carros de ois lugares dirigidos por Mario Andretti e outros pilotos famosos.

A sexta de manhã é marcada pela continuação dos treinos livres, com meia hora para a Pro Mazda, USF2000 e pras duas categorias do PWC, e 45 minutos pra Indy Lights e pro primeiro treino livre da IndyCar. Já o período da tarde é reservado para os treinos classificatórios de todas as categorias preliminares.

No sábado, finalmente começam as corridas. Acontecem pela manhã a primeira corrida da USF2000, da Pro Mazda e da Indy Lights. Entre as corridas, acontece o segundo treino da Indycar, na mesma manhã. À tarde, ocorre a segunda corrida da USF2000, terminando o fim de semana da categoria, com o treino classificatório e o Fast six da IndyCar acontecendo logo depois e, para encerrar o dia de atividades, acontece as primeiras corridas do World Challenge, primeiro pela categoria GT e depois pela categoria TC.

O último dia de atividade começa logo de manhã com a última corrida da Pro Mazda e da categoria GT da PWC. E a última tarde começa com a segunda corrida da Indy Lights e termina com a categoria TC do PWC; entre eles há o evento principal: as 90 voltas do Honda Indy Grand Prix of Alabama.

Confira os horários de todos os eventos da IndyCar neste final de semana em Barber, no Alabama:

Quinta-feira (24)

10h - 10h35: Treino Livre da USF2000;

10h50 - 11h25: Treino Livre da Pro Mazda;

11h40 - 12h15: Treino Livre da Indy Lights;

15h30 - 16h05: Treino Livre da USF2000;

16h20 - 16h55: Treino Livre da Pro Mazda;

17h10 -17h45: Treino Livre da Indy Lights;

Sexta-feira (25)

10h15 - 10h45: Treino Livre da Pro Mazda;

11h - 11h45: Treino Livre da Indy Lights;

12h - 12h45: Treino Livre da IndyCar Series;

14h30 - 15h: Treino Livre da USF2000;

15h15 - 15h45: Treino Classificatório da Pro Mazda;

16h - 16h45: Treino Livre da IndyCar Series;

17h - 17h45: Treino Classificatório da Indy Lights;

18h - 18h30: Treino Classificatório da USF2000;

Sábado (26)

11h05 - 11h45: Corrida 1 da USF2000;

12h - 12h45: Treino Livre da IndyCar Series;

13h - 13h40: Corrida 1 da Pro Mazda;

14h - 14h40: Corrida 1 da Indy Lights;

15h - 15h40: Corrida 2 da USF2000;

16h - 17h15: Treino Classificatório da IndyCar Series;

Domingo (27)

10h50 - 11h30: Corrida 2 da Pro Mazda;

14h - 15h: Corrida 2 da Indy lights;

15h30: Transmissão Oficial da Indycar pela NBCSN e BandSports;

16h15: Largada (90 voltas).

WP