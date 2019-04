Simon Pagenaud celebra bom início na Indy: "Começarmos bem é importante"

Terceiro colocado no campeonato de 2014 da IndyCar Series, o piloto francês da Schmidt-Peterson Motorsports, Simon Pagenaud afirma estar impulsionado à dar o próximo passo na carreira. Após se consagrar como o "rookie of the year" em 2012, terminando o campeonato geral em terceiro, e também de vencer duas corridas no ano passado, nos circuitos urbanos de Detroit e Baltimore, o "sapo" como é conhecido pelos fãs, está pronto para disputar o campeonato deste ano da Indy.

"O fato de começarmos bem é importante, porque no final do ano esses pontos farão toda a diferença", disse Pagenaud, que testou no Texas Motor Speedway na última quarta-feira (16). "É uma dinâmica. Você quer que a sua equipe tenha um desejo de vencer e ao mesmo tempo um bom humor internamente, e isso é definitivamente como estamos no momento".

O Honda Indy Grand Prix of Alabama, no dia 27 de abril, é a sua próxima oportunidade de conseguir sua terceira vitória na categoria. Pagenaud fez sua estréia na Indy no circuito de Barber em 2011 e ainda não terminou fora do top oito no circuito do Alabama, palco da próxima etapa.

"É bom sentir-se pretensioso o suficiente para competir com a Penske, Ganassi e a Andretti", disse Pagenaud. "Nunca é cedo demais para pensar no campeonato. Eu acho que isso é um dos nossos pontos fortes como uma equipe. Nós sempre fomos bons nisso".

O francês também sabe que precisa vencer corridas além de ter um ano regular para conseguir levar o título, e para isso, ele afirma que a equipe está preparada. "É o nosso terceiro ano juntos", comentou. "O grupo é fantástico, a estratégia é incrível e eu estou dirigindo bem. Acho que estamos em uma posição para conseguir muitas vitórias."

Para finalizar, Simon Pagenaud usou o brasileiro Helio Castroneves e o atual campeão Scott Dixon como exemplos. "As vitórias certamente vão ser importantes neste ano. A gente viu o que aconteceu entre Dixon e castroneves no ano passado. Os pontos perdidos podem ser compensados com vitórias, por isso vamos ter que vencer corridas, se quisermos estar na disputa pelo título", concluiu.

WP