Schmidt-Peterson confirma novo patrocínio para Jacques Villeneuve na Indy 500

A rede americana de varejo, Dollar General, será a patrocinadora principal do carro #5 da Schmidt-Peterson Motorsports, na Indy 500 no próximo mês, onde terá como piloto o veterano canadense, Jacques Villeneuve.



Villeneuve venceu a maior corrida do automobilismo em 1995 e foi o segundo colocado na mesma prova, em 1994, ano em que estreou na IndyCar. O canadense está de volta às 500 Milhas pela primeira vez desde sua vitória, há 19 anos.



"Eu tenho boas recordações ao longo da minha carreira no Indianapolis Motor Speedway", disse Villeneuve. "Se passaram 19 anos desde a minha última corrida lá, mas retornar em um time como a Schmidt Peterson e ter um patrocinador 'da casa' como a Dollar General, vai me dar uma fantástica oportunidade para correr em alto nível".

Embora a Dollar General ainda tenha atuado como patrocinadora principal em alguns carros da Indy de forma esporádica, seu envolvimento com patrocínios é principalmente voltada para a Nascar, onde ela estampa o carro #20 da Joe Gibbs Racing, conduzido por Matt Kenseth.

A próxima etapa da categoria é neste final de semana, em Barber, no Alabama. A 98º edição das 500 milhas de Indianápolis ocorrerá no dia 25 de maio, marcando a quinta etapa do calendário da IndyCar Series.

