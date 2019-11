Andretti revela carro e patrocinador de Kurt Busch para disputa da Indy 500 deste ano

A Andretti Autrosport apresentou nesta segunda-feira (28), o carro com o qual Kurt Busch participará das atividades da 98ª edição das 500 Milhas de Indianápolis.

Com o patrocínio da produtora de filmes norte-americana Suretone e o número 26, o piloto da Nascar se mostrou ansioso para um dos eventos mais importantes do automobilismo mundial.

“É um dia emocionante”, celebrou Busch, que aceitou o desafio de disputar no mesmo dia a Indy 500 e a Charlotte 600 pela Sprint Cup, no oval a 700 km de distância de Indiana, nos Estados Unidos. “A verdade é que vai levar tempo para realizar isso. Para mim, é um sonho se tornando realidade. Estou como uma criança em uma loja de doces.”

“Agora, o foco é nos treinos e em me adaptar à Andretti. Tenho apenas que ter a equipe e o próprio Michael envolvido. Este é o jeito certo de fazer as coisas. A experiência do time me ajudará a superar minha inexperiência”, acrescentou.

As 500 Milhas de Indianápolis e a Charlotte 600 ocorrem em 25 de maio.

A edição de 2014 das 500 Milhas de Indianápolis já começou – ao menos para Jacques Villeneuve e Kurt Busch. Ambos começaram, nesta terça-feira (29), um programa de testes de adaptação para a disputa da prova. As atividades ocorreram no próprio Brickyard.

Estrela da Nascar, Busch, que nunca disputou uma prova da Indy, é quem de fato está conhecendo para valer o funcionamento de um monoposto da categoria. Já para Villeneuve, o processo é de total readaptação à série, pela qual foi campeão em 1995.

O canadense correrá no carro #5 da Schmidt-Peterson, enquanto o norte-americano participará dos eventos com a Andretti, a bordo do carro #26. Confira o belo carro de Villeneuve em ação, na imagem abaixo.