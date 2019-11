Etapa da IndyCar Series no misto de Indianápolis começa nesta quinta-feira (8)

Neste final de semana (8, 9, 10) será o primeiro da história em que a IndyCar Series correrá no recém construído circuito misto do Indianápolis Motor Speedway. USF2000, Pro Mazda, Indy Lights e a IndyCar farão sete corridas no total. Serão três dias bem corridos. No primeiro, as quatro categorias farão duas sessões de testes, uma de manhã e outra a tarde.

No dia 9 de maio, véspera da corrida, serão feitos o treino classificatório de todas as categorias, além de mais um treino livre pra IndyCar e a primeira corrida de todas as três categorias do Mazda Road To Indy.



No sábado (10), último dia de atividades, ocorrerão as últimas corridas do fim de semana para as categorias do Road To Indy e, fechando com chave de ouro, temos as oitenta voltas do primeiro Grand Prix of Indianapolis.

Confira abaixo os horários do fim de semana em Indianápolis (horários de Brasília):

Qunta-feira, 8 de maio:

12h00 às 12h45: Primeiro treino livre da IndyCar Series;

13h00 às 13h45: Primeiro treino livre da USF2000;

14h00 às 14h45: Primeiro treino livre da Pro Mazda;

15h00 às 15h45: Primeiro treino livre da Indy Lights;

16h00 às 16h45: Segundo treino livre da IndyCar Series;

17h00 às 17h30: Segundo treino livre da USF2000;

17h45 às 18h15: Segundo treino livre da Pro Mazda;

18h30 às 19h15: Segundo treino livre da Indy Lights.

Sexta-feira, 9 de maio:

12h00 às 12h45: Terceiro treino livre da IndyCar Series;

13h00 às 13h45: Treino classificatório da USF2000;

14h00 às 14h45: Treino classificatório da Pro Mazda;

15h00 às 15h45: Treino classificatório da Indy Lights;

16h00 às 17h15: Treino classificatório da IndyCar Series;

17h30 às 18h10: Primeira corrida da USF2000;

18h30 às 19h10: Primeira corrida da Pro Mazda;

19h30 às 20h10: Primeira corrida da Indy Lights.

Sábado, 10 de maio:

12h00 às 12h15: Warm-up da Indy Lights;

13h00 às 13h50: Segunda corrida da USF2000;

14h10 às 15h00: Segunda corrida da Pro Mazda;

15h30 às 16h30: Segunda corrida da Indy Lights;

17h30 às 20h00: Horário da transmissão pela ABC (Para os Estados Unidos);

17h50: Grand Prix of Indianápolis (80 voltas)