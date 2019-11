James Hinchcliffe é liberado para voltar às pistas a tempo da classificação da Indy 500

Após a concussão sofrida durante a etapa inaugural do GP de Indianápolis, James Hinchcliffe teve de passar por vários testes antes de ser liberado para voltar às pistas, o que aconteceu nesta quinta-feira (15), quando o piloto foi aprovado pela equipe médica da IndyCar.

O Dr. Michael Olinger, chefe dos médicos da categoria, revelou que Hinchcliffe passou no teste chamado ImPACT, o mais tradicional nas ocasiões de concussão. Enquanto o titular do carro #27 esteve fora, coube a Ernesto Viso assumir o carro da Andretti durante os testes para a Indy 500 da segunda até esta quinta-feira (15). O venezuelano chegou a liderar a tabela de tempos na quarta-feira.

"Passei alguns dias sentado em casa e sem assitir. Fui banido de usar aparelhos eletrônicos, estava recebendo apenas algumas poucas informações. Mas eu sabia que estava em casa enquanto todos estavam na pista", disse Hinchcliffe.

"Melhorar era o principal. Nos esforçamos nisso e até surpreendi os médicos com a rapidez com que me recuperei. Domingo de manhã tive uma dor de cabeça, mas fora isso, estive normal. Na segunda, já me sentia bem, 100%. Hoje, fui à academia e malhei mais forte. Foi tudo tranquilo", contou o piloto, que já tinha sido liberado para exercícios físicos.

"Fiz um treinamento de reação e vim para o autódromo. Foi o mais difícil, sabendo que era um teste decisivo e que eu veria todo mundo guiando. Foi a primeira vez que estive aqui desde que as atividades na pista começaram. Até foi difícil de assistir, mas deu tudo certo. Quero agradecer a todos que me atenderam pelo cuidade, aos que auxiliaram na reabilitação e ao Ernesto, que trabalhou duro com o time. O carro parece rápido e quero usar toda essa velocidade", falou.

James Hinchcliffe sofreu a concussão após ser atingido por destroços que ficaram na pista na sequência de um dos vários acidentes no GP de Indianápolis.

Pagenaud prepara capacete com layout de Senna para disputar a Indy 500

O vermelho foi trocado pelo amarelo no capacete que Simon Pagenaud vai usar nas 500 Milhas de Indianápolis de 2014. O francês apresentou nesta sexta-feira (16) um casco diferente para a prova mais importante do ano para homenagear o tricampeão mundial de F1, Ayrton Senna.

Pagenaud manteve o vermelho na parte de trás do capacete, mas pintou o restante de amarelo com as tradicionais faixas na horizontal na lateral. Após a corrida o item será leiloado, e a renda revertida ao Instituto Ayrton Senna.

O piloto da Schmidt-Peterson venceu, no último sábado (10), o GP de Indianápolis, prova que abriu as atividades do mês de maio no oval mais famoso do mundo.