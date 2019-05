GP da Austrália pode sofrer boicote por incertezas sobre acidente de Alonso

A abertura da temporada 2015 da Fórmula 1, marcada para o próximo dia 15 na Austrália, pode sofrer uma baixa significativa. A razão é que, de acordo com reportagem do jornal alemão Bild, há a possibilidade de algumas equipes boicotarem a prova por conta da falta de informações claras sobre o acidente que envolveu o piloto espanhol Fernando Alonso, da McLaren, no último dia 22 de fevereiro, durante os testes de pré-temporada em Barcelona.

Segundo informações oficiais publicadas pela escuderia inglesa e pelos médicos, Alonso sofreu apenas uma concussão após o impacto contra um dos muros do Circuito da Catalunha. Existe, porém, uma hipótese mais grave e que vem assustando a todos na F-1: a de que o espanhol teria sofrido um violento choque nas costas segundos antes de bater sua McLaren. A corrente elétrica teria sido causada por um problema nas baterias dos sistemas hibridos do carro.

"Se um avião cai e há o menor indício de que o acidente aconteceu por um problema no sistema, nenhum outro avião deste tipo decola", disse um chefe de equipe ao jornal alemão.

De acordo com as escuderias rivais da McLaren, não há provas até o momento que descarte a possibilidade de Alonso ter sido vítima de uma descarga elétrica, hipótese sustentada pela Sky Italia e também pelo ex-piloto Fabrizio Barbazza, que chegou a dizer que o choque teria sido de 600 W de potência, ocasionando problemas de visão e até obstrução temporária das veias cerebrais.

Diante de um cenário ainda misterioso, cresce a preocupação com relação à verdadeira causa e consequência do acidente do piloto da McLaren. Para um dos chefes de equipe não identificado, é preciso que a Honda "forneça todas as respostas à FIA (Federação Internacional de Automobilismo)", e que seria "negligente" por parte da McLaren e da fabricante japonesa não aceitarem a possibilidade de ter sido um choque elétrico.

De acordo com o blog alemão F1-insider.com, Alonso acordou após o acidente demonstrando confusão mental e não soube detalhar o que havia acabado de acontecer na pista. O que mais chamou a atenção da equipe médica, entretanto, foi o fato do bicampeão mundial ter começado a falar em italiano e não em espanhol, seu idioma nativo, além de ainda se achar piloto da Ferrari. Por recomendação médica, Alonso não participará do GP da Austrália, primeira etapa do Mundial de F-1, que está marcado para o dia 15.

"Vai ser difícil não correr na Austrália, mas entendo as recomendações. Um segundo impacto em menos de 21 dias não", escreveu o piloto em sua conta no Twitter.