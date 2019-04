Kimi Raikkonen promete boa performance para próximas corridas

Após bons rendimentos no três últimos grandes prêmios, Kimi Raikkonen acredita que a Ferrari será uma ameaça ainda maior ao domínio da Mercedes após o GP do Bahrein, disputado no último Domingo (20).

Aproveitando-se uma estratégia de pneus alternativa, o finlandês conseguiu terminar a prova entre o vencedor da prova em Sahkir, LewisHamiltone o alemão Nico Rosberg, ao se aproveitar dos problemas dfreios das Mercedes, consequência de um problema no acerto. Raikkonen acredita que futuramente a Ferrari será uma ameaça real à supremacia da marca alemã.

"Tivemos velocidade decente hoje. Eu acho que nós apenas temos que continuar trabalhando e melhorar todo o pacote". Disse "Eu tenho certeza que vamos chegar lá e podemos lutar cada fim de semana depois disso", Raikkonen se mostrou satisfeito com o posicionamento da equipe na atual temporada após a temporada passada ter sido medíocre. "Estou muito feliz com a equipe e eu acho que muitas pessoas não esperavam depois do ano passado que estaríamos nesta posição tão cedo. Vamos começar a ganhar mais corridas. Temos que ser pacientes e fazer o mesmo trabalho como temos feito até agora e nós vamos chegar lá ", completou o finlandês.

O piloto da Ferrari também exaltou as melhorias do carro da equipe, o qual evoluiu em todos os quesitos. "Todo o pacote tem ido para a frente", disse ele. "Uma grande parte da evolução é o motor, mas você não pode dar todo o crédito a ele. O carro melhorou muito, há muito mais downforce, ele está lidando muito melhor. Todas as áreas têm melhorado, que é a chave. As pessoas estão trabalhando mais de perto, o que nos ajudou a chegar onde nós estamos agora", finalizou o piloto da escuderia italiana.