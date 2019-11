Guia Vavel 24 horas de Le Mans 2015 3ª parte

A classe LMGTE está dividida em duas: a LMGTE-Pro e LMGTE-Am. A Pro é categoria onde as equipes de fábrica correm com os modelos mais atuais, diferentemente da LMGTE-Am. Aqui, as montadoras fazem grandes investimentos para vencer as provas e desenvolver suas tecnologias para as ruas.

Os carros

Os carros da LMGTE-Pro são os mais atuais, em termos de desenvolvimento. Quanto aos motores, estão entre 450 e 500hp de potência, além também de haver variações nos tanques de combustível dos carros para obter um melhor "Balanço de Perfomance".

As equipes

Aston Martin Racing

Depois do fracasso do projeto LMP1 em 2011, a Aston Martin ingressou com muito peso na categoria LMGTE-Pro. Porém, ainda não conseguiu ganhar a prova na subclasse. Para 2015, a equipe de britânica vem de uma vitória em Spa-Francorchamps e com força para conquistar Le Mans nessa categoria. No entanto, fala-se que a falta de experiência de alguns dos seus pilotos pode ser o "calcanhar de aquiles" da Aston Martin. O carro da equipe é o Vantage V8, com motor V8 4.5 litros, de 485hp.

Por título de curiosidade, o carro #97 será o ArtCar da edição 2015 das 24 horas de Le Mans.

#95 Aston Martin-Vantage V8 - Marco Sørensen, Nicki Thiim, Christoffer Nygaard

#97 Aston Martin-Vantage V8 - Darren Turner, Stefan Mücke, Rob Bell

#99 Aston Martin-Vantage V8 - Fernando Rees, Alex MacDowall, Richie Stanaway

Porsche Team Manthey

Em 2013, um ano antes da sua estréia na LMP1, a Porsche voltou para Le Mans como equipe de fábrica para disputa o título da categoria LMGTE-Pro. A equipe alemã conquistou a prova naquele ano com dobradinha. Mas, no ano passado amargou um modesto 3º lugar. Para 2015, a Porsche vem com força tanto na LMP1 como na LMGTE-Pro, em parceria, como sempre, com o Team Manthey, bastante conhecido pelas vitórias nas 24 horas de Nuburgring. A equipe correrá com o 911, geração 991, que é alimentado por um motor Flat-6 de 4.0 litros, capaz de gerar 470hp de potência.

#91 Porsche-911 RSR - Richard Lietz, Michael Christensen, Jörg Bergmeister

#92 Porsche-911 RSR - Patrick Pilet, Frédéric Makowiecki, Wolf Henzler

Corvette Racing

A Corvette Racing é a única equipe de fábrica que disputa exclusivamente as 24 horas de Le Mans. Sua última vitória foi em 2011 com o antigo Corvette C6-R. Agora, a equipe americana regressa à Sarthe querendo voltar aos momentos de glória que marcaram a construtora na década passada. Há quem diga que a Corvette ainda não se acostumou com a transição da extinta GT1 para a LMGTE (antiga GT2) e conta com seu elenco de pilotos rápidos e experientes para vencer Le Mans. Na parte técnica, os Corvettes são movidos por motores V8 de 5.5 litros, com 490hp.

#63 Chevrolet-Corvette C7.R - Jan Magnussen, Antonio Garcia, Ryan Briscoe

#64 Chevrolet-Corvette C7.R - Oliver Gavin, Tommy Milner, Jordan Taylor

AF Corse

A equipe italiana AF Corse é uma das equipes mais tradicionais da história dos Gran Turismo. Não se fala em Ferrari, sem se falar de AF Corse. Fundada por Amato Ferrari, a AF Corse venceu duas vezes as 24 horas de Le Mans, 2012 e 2014. Na temporada do WEC, a equipe venceu na estreia, em Silverstone, mas o desempenho em Spa-Francorchamps foi bastante modesto, com um 4º lugar como melhor resultado. Para Le Mans, a equipe conta com a experiência dos pilotos e a confiabilidade das Ferraris 458 Italia, que são alimentadas por motores V8 4.5 litros, capazes de gerar cerca de 465hp.

#51 Ferrari-458 Italia GT2 - Gianmaria Bruni, Toni Vilander, Giancarlo Fisichella

#71 Ferrari-458 Italia GT2 - Davide Rigon, James Calado, Olivier Beretta