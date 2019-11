Perseguindo seu 10° título Valentino Rossi confirma participação na corrida decisiva para a temporada 2015 da MOTOGP

Após a punição e críticas recebidas devido ao incidente na corrida da Malásia, em 25 de outubro, onde para “defender-se” das pressões de Marc Marques, Valentino Rossi deu um chega para lá no espanhol, o piloto italiano levantou suspeitas sobre sua participação no GP de Valência, prova decisiva para o campeonato de 2015 da MOTOGP.

Os dois dias de especulações terminaram ontem, quando Rossi, através de sua conta no twitter, agradeceu o apoio dos fãs e confirmou sua participação na próxima e última etapa do mundial de motovelocidade.

“Obrigado a todos pelo fantástico apoio, ler tudo isto ajudou superar a amargura e chateação. A partir de hoje trabalhamos para Valência”

Os 3 pontos de penalização do GP da Malásia, somado a outro recebido por ter atrapalhado seu companheiro de equipe, Jorge Lorenzo, durante o treino classificatório do GP de San Marino, em setembro, farão com que Valentino largue na última posição do grid.

O Italiano, líder do campeonato com apenas 7 pontos de diferença, terá um árduo trabalho para garantir uma boa prova e ganhar todas as posições possíveis durante a corrida, além disso Rossi precisa contar com a sorte a seu favor para que Jorge Lorenzo não termine na primeira colocação.

Caso fature a temporada 2015, Valentino ganhará pela 10° vez o mundial e estará mais próximo de bater o recorde de seu compatriota, Giacomo Agostini, maior campeão do mundial de motovelocidade, com 15 títulos triunfados.

Giacomo - que conhece Valentino muito bem - monstrou-se surpreso com a reaçao de Rossi. Agostine acredita que o duelo começou bem antes da corrida, quando Valentino afrontou Marc Marquez com palavras, durante a coletiva de imprensa, na quinta feira.

"Eu não sei as razões por que Valentino estourou criando esta tensão, mas se fosse ele, eu teria esperado até Valência para falar". O tom com que falou , levantou a tensão rapidamente e ninguém tentou impedi-lo. "Valentino não é estúpido, mas o stress provavelmente o fez dizer coisas quando ele poderia fingir que nada aconteceu."

"Estou convencido de que Valentino estava irritado, exausto, desgastado, mas que até então era uma bela batalha, do tipo que fazem você saltar para fora da cadeira." expressou Giacomo em entrevista a Paolo Ianieri para o site Gazzeta.it, em Milão.