Circuito dos Cristais o novo palco da Stock Car

A temporada 2016 da Stock Car tem como principal novidade a chegada do Circuito dos Cristais, que recebe a penúltima etapa do ano, em 20 de novembro, e está em fase final de construção. O mais novo autódromo brasileiro fica na cidade de Curvelo (MG), a cerca de 170 quilômetros de Belo Horizonte.



Na última quarta-feira (16), o gerente geral da Vicar Promoções Desportivas, Jean Brambila, esteve no circuito para ver de perto o complexo. Ele esteve acompanhado do diretor da TecRacing, empresa responsável pela construção do autódromo, Marco Túlio Ferreira dos Santos, e do prefeito de Curvelo, Maurílio Guimarães, além de representantes do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar e Federal Rodoviária.



"O autódromo está ficando lindo. Os responsáveis pela obra estão fazendo um excelente trabalho", destacou Jean, que serve o corpo técnico da Vicar, a organizadora e promotora da Stock Car e de campeonatos como o Brasileiro de Turismo, a Fórmula 3 Brasil, a Copa Petrobras de Marcas e o Mercedes-Benz Challenge.



O traçado de 4.420 metros traz uma reta com 800 metros de extensão, uma grande variedade de tipos de curva em um terreno com 30 metros de desnível entre o ponto mais baixo e mais alto, garantindo uma verdadeira montanha-russa para os pilotos.



"Na pista (asfalto, zebras e áreas de escape) só faltam alguns poucos detalhes, pois 95% já está pronto. Poderíamos correr lá amanhã se quiséssemos", apontou. De fato, de acordo com a TecRacing, na pista só falta a finalização de algumas áreas de escape com caixas de brita e valetas para drenagem da água proveniente da chuva.



A área dos boxes também recebeu elogios do representante da Vicar. "A estrutura é excelente, com um tamanho muito bom e um pit lane tão largo quanto o de Interlagos, o que vai trazer muita segurança para as equipes no momento das paradas de box durante as provas", afirmou Brambila. Do total de 19 boxes que serão entregues na inauguração, 11 já estão concluídos - nove para equipes e dois para servir à organização como ponto de vistoria e direção de prova. São 120 metros quadrados em cada box, maior do que em boa parte dos autódromos do país.



A TecRacing prevê que em 20 de novembro, data da penúltima etapa da Stock Car, Copa Petrobras de Marcas, Campeonato Brasileiro de Turismo e Mercedes-Benz Challenge, os 19 boxes sejam atendam a demanda com tranquilidade. Cada um dos boxes contará com um andar superior para acomodar os camarotes e espaços VIP - ainda maiores, com 146 metros quadrados.



Marco Túlio destacou o intercâmbio de experiências da TecRacing com a expertise da Vicar na organização de grandes categorias do automobilismo brasileiro. "A visita foi muito proveitosa e estamos aprendendo bastante. Foi muito interessante pela experiência que nos tem sido passada pela Vicar em nos prepararmos para receber as categorias da melhor forma possível. A nossa expectativa é enorme (para a corrida), porque na prática vai ser a inauguração oficial do autódromo. Ter na nossa pista um evento da envergadura da Stock Car vai ser, de fato, o marco zero do Circuito dos Cristais", afirmou.



Maurílio Guimarães, prefeito de Curvelo, recebeu os representantes da Vicar e da TecRacing em seu gabinete. Ele também destaca as obras de melhoria que estão sendo feitas no entorno do circuito, como alargamento e asfaltamento da estrada que liga a cidade ao autódromo. "Curvelo se orgulha de receber o evento e estamos atentos e abertos ao que for possível para seu sucesso", declarou.



Segundo Encontro - Ainda no ano passado, logo após o asfaltamento do circuito, quatro pilotos aceleraram pelos 4.420 metros do autódromo por algumas voltas como forma de testar a camada de asfalto da pista. As opiniões de Lucas Foresti, Gabriel Casagrande, Felipe Lapenna e Marco Cozzi ajudam a alimentar boas expectativas sobre o local.



"Todo mundo está muito ansioso para que a gente comece logo a correr em Curvelo. O traçado é muito legal, e todos irão curtir muito a pista", destacou Lucas Foresti, hoje piloto da Full Time ProGP na Stock Car.



Felipe Lapenna alimenta boas expectativas para a penúltima etapa da temporada. "Pista nova, lugar novo... Todo mundo fica ansioso para andar. Acredito que é a corrida mais esperada da temporada", disse o piloto da Hot Car.



"Tem curva de alta, de baixa, subida, descida... Não tem quem não vai gostar do traçado", opinou Gabriel Casagrande, que corre pela C2 Team na Stock Car e na Copa Petrobras de Marcas. Marco Cozzi, que compete no Brasileiro de Turismo, era um dos mais empolgados. "Sensacional. O pessoal do circuito está de parabéns. A pista é segura e o lugar é maravilhoso. O traçado é bem técnico: exige bastante do piloto e você consegue encontrar todas as situações em uma pista só. Estou louco para competir lá", disse.