3° Etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo tem largada em Interlagos

Abril começará agitado no Autódromo de Interlagos, o mês será aberto com a 3° Etapa Campeonato Paulista de Automobilismo, que acontecerá no sábado e domingo - 02 e 03 de abril.

Durante dois dias, amantes da velocidade trocam os uniformes da vida cotidiana por seus macacões e se transformam em pilotos das mais variadas categorias e idades, a fim de entrar na pista para um fim de semana de disputas, cheias de adrenalina e emoção, quando é fácil ver cinco, seis e até 10 carros descendo o S do Senna juntos, lutando por um lugar no pódio.

Ao todo serão disputadas 11 corridas pela 3° etapa da temporada 2016 do campeonato, que contará também com o Rally de Regularidade e Time Attack. Será possível escutar os mais diversos roncos de motores: desde os monopostos da Fórmula Vee e 1600, os Gols e Unos da Marcas e Pilotos e também os clássicos da Classic Cup.

Além disto, o evento será brindado com a extraordinária 1° etapa oficial da categoria "Old Stock". Lendas do automobilismo como Paulo Gomes - Tetra Campeão da Stock Car, entre outros, darão um show de pilotagem a bordo de seus Opalões 6zão.

No domingo, dia da 1ª etapa da Old Stock Race, acontecerá uma ação solidária de arrecadação de alimentos para o Instituto Ingo Hoffmann. A organização do evento pede que todos os fãs e opaleiros, que puderem, doem 1kg de alimento não perecível (arroz, leite ou café) para a causa. As doações serão recolhidas na entrada do evento.

O Instituto Ingo Hoffmann cuida e auxilia no tratamento de crianças com cancer, acesse o site oficial e conheça: http://www.ingohoffmann.org.br/

A entrada para arquibancada do Autódromo de Interlagos é gratuita e o estacionamento no local tem uma taxa de R$ 25,00, com área VIP para Opalas e Caravans.

Vai perder a oportunidade de um fim de semana cheio do mais puro automobilismo?

Confira os horários para o fim de semana:​

SÁBADO, 02 de Abril - Provas

11:05 Largada PROVA FÓRMULA VEE – 12 vlts ou 30 min.

12:00 Largada PROVA CLASSIC CUP – 15 vlts. Ou 30 min.

12:45 às 13:45 Rallye Regularidade – CLÁSSICOS

13:50 às 14:10 Classificação Old Stock

14:30 Largada 1ª.PROVA FÓRMULA 1600 – 12 VLTS ou 30 min.

15:25 Largada 1ª. PROVA MARCAS & PILOTOS – 16 vlts. ou 40 min. 16:30 Largada PROVA FORÇA LIVRE – 15 vlts. ou 30 min.

17:30 Largada 2ª.PROVA FÓRMULA 1600 – 12 VLTS ou 30 min.

DOMINGO, 03 de Abril - Provas