Rafael Suzuki larga na 7º posição em Cascavel pela Stock Car

Na etapa de Cascavel, Rafael Suzuki leva um adesivo em homenagem à cidade maranhense de Imperatriz, que completa 164 anos neste sábado (16/07). Mas o piloto da Geolab Racing tem ainda mais motivos para comemorar, após um dia muito positivo durante a 6ª rodada da Stock Car. Suzuki fez o 2º tempo mais rápido no treino da manhã e na classificação marcou o 7º melhor tempo entre os 30 pilotos do grid, conquistando sua melhor posição de largada na categoria. Assim, o representante maranhense abre a primeira corrida da etapa na quarta fila. A etapa terá transmissão pelo Sportv a partir das 13h deste domingo.



O circuito paranaense, que tem a maior média de velocidade do calendário, costuma ser palco de boas apresentações de Suzuki, e o bom histórico está sendo confirmado até agora. Porém, isso se deu ao bom trabalho da equipe Geolab Racing, comandada pelo preparador Mauro Vogel e o ex-piloto Gualter Salles, que se dedicou a buscar um melhor acerto para o carro #8, após treinos difíceis na sexta-feira. Na manhã deste sábado, Rafael confirmou a recuperação e foi o 2º mais rápido no último treino livre, a apenas 0.016 do atual campeão Marcos Gomes.



A classificação, quando cada um tem direito a três voltas lançadas para marcar seu tempo, foi bem conturbada, com diversos pilotos escapando da pista e até mesmo batidas mais fortes que causaram bandeiras vermelhas, inclusive no grupo de Suzuki. O representante maranhense já havia dado duas voltas e estava em 2º quando Felipe Guimarães bateu e o treino foi interrompido. Depois da recuperação da pista, Rafael pôde dar mais uma volta e conseguiu melhorar seu tempo, garantindo a pole position até então, sendo o mais rápido no 1º e 3º trechos da pista. Ao fim de todos os grupos, Suzuki ficou com o 7º melhor tempo, sendo essa sua melhor posição de largada na temporada, o que enche o piloto de esperanças de conquistar um bom resultado e até poder brigar por seu primeiro pódio. A pole position ficou com Cacá Bueno.

"Estou feliz com minha classificação, especialmente depois do dia difícil que tivemos ontem. Toda equipe trabalhou muito bem para solucionarmos alguns pequenos problemas e está aí o resultado, que é muito mérito deles. Só tenho agradecer ao Mauro Vogel e ao Gualter Salles que têm me motivado bastante e acreditam que sempre posso evoluir. Amanhã vamos com tudo em busca de nosso melhor resultado na categoria, acredito que temos um carro bom pra isso." Comentou.



A primeira corrida da 6ª etapa tem início às 13h deste domingo, e terá duração de 45 minutos mais uma volta. Na sequência, a corrida 2 tem 30 minutos mais uma volta de disputas, ambas com transmissão do Sportv.