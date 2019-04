Categoria Super Turismo, terá prova preliminar durante final de semana da Fórmula Truck em Guaporé

A nona e penúltima etapa da Fórmula Truck, marcada para o dia 6 de novembro no seletivo Autódromo de Guaporé, na serra do Rio Grande do Sul, terá uma atração a mais além dos mais velozes caminhões do mundo. A categoria Super Turismo, que reúne praticamente só pilotos gaúchos e do Sul do Brasil, vai complementar a programação. Como Guaporé tem um público fiel e muito grande que fica acampado vários dias no autódromo, a Super Turismo entra na pista no sábado às 19 horas para uma corrida com duas horas de duração e que servirá de aperitivo para os fãs da mais popular categoria do automobilismo da América do Sul.



Super Turismo



A Super Turismo foi criada neste ano com o objetivo de reunir o maior número possível de carros que estavam parados devido à falta de um campeonato atrativo. A primeira prova foi as 6 horas de Guaporé em setembro e já teve grid com 27 carros. A categoria tem quatro divisões.



Força Livre - Carros com motores acima de 2100 cc

Turismo Super - Carros com motores até 2100 cc com alterações em sua parte estrutural

Turismo 2.0 - Carros com motores até 2100 cc sem alterações estruturais

Turismo 1.6 - Carros com motores até 1660 cc sem alterações estruturais

Turismo Light - Carros com motores até 1600 cc e uso obrigatório de pneus radiais.