Victor Manzini: conheça o jovem talento promissor, estreante na Turismo Nacional aos 16 anos de idade

Aos 16 anos de idade, Victor Manzini já está deixando sua marca no automobilismo nacional. Natural de São Paulo, Manzini fez sua estreia na categoria Turismo Nacional este ano, nessa categoria multimarcas da Vicar Promoções Desportivas. Pilotando o Chevrolet New Onix #117 pela equipe Manzini Competições na categoria B, ele demonstra habilidade e determinação dignas de atenção. É o piloto mais jovem da competição.

Do Kart ao Turismo Nacional

Manzini começou sua jornada nas competições de Kart em 2019. Entre suas conquistas, destacam-se os títulos de campeão da Copa São Paulo de Kart KGV em 2023, na categoria Rotax DD2, e vice-campeão do Brasileiro de Kart em 2022, também na categoria Rotax DD2.

Questionado sobre sua transição do kart para o Turismo Nacional, Manzini compartilha sua experiência:

"A estreia foi bem legal, é um sentimento muito bom. A transição do Kart para o carro é maior, tem aquela sensação de estar um pouco mais longe do chão e estar com muitos outros competidores na pista e principalmente o estilo de pilotar, por mais que o conceito seja o mesmo, o estilo de pilotagem tem suas diferenças."

Mas o caminho até aqui não foi fácil. Manzini enfrentou desafios significativos ao longo de sua jornada no kartismo. Ele destaca a resiliência como uma qualidade fundamental para superar obstáculos.

"Acho que a resiliência no Kart. Passei por momentos difíceis no Kart e também toda a experiência de pilotagem, toda a experiência de pilotagem no Kart ajuda muito hoje na Turismo", afirma.

Objetivos

Quando perguntado sobre seus objetivos de longo prazo no automobilismo nacional, Manzini demonstra entusiasmo:

"No automobilismo nacional, correr na Stock Pro Séries e na Império Endurance, são duas categorias muito legais", compartilha ele.

Além de seu talento nas pistas, Manzini também equilibra seus estudos, treinamento físico e atividades de pilotagem.

"Eu tenho uma agenda bem programada entre estudos, condicionamento físico e treinos de Kart. Às vezes trabalho aqui na Roberto Manzini como instrutor Júnior", revela o jovem piloto.

Além das pistas

Fora das pistas, Manzini tem seus hobbies favoritos para relaxar e se divertir.

"Eu gosto muito de tocar violão e cantar, sempre que tenho um tempinho a noite, eu pego o violão, sento no meu quarto e toco um pouco. Gosto de jogar jogos de aviação as vezes, que também me relaxa um pouco", revela.

Para os jovens pilotos do kart que sonham em seguir no automobilismo nacional, Manzini tem um conselho: "Persistência. Persista e insista que uma hora você consegue e sempre com muito foco, muita dedicação e é claro, amor pelo esporte."

Com determinação, paixão e talento, Victor Manzini está se destacando no automobilismo nacional. Seu futuro parece promissor, e estaremos atentos para acompanhar sua trajetória nas pistas.