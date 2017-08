SCS Software lança DLC "Itália" para EuroTruck Simulator 2

(Foto: Divulgação)

A SCC Software produtora responsável pelo jogo EuroTruck Simulator 2, revelou nesta sexta-feira 11, as primeiras imagens da DLC Itália. O pacote de expansão vai adicionar ao jogo cidades localizadas no norte da Itália. Rica em detalhes, a DLC vai brindar o jogador com paisagens reais, como castelos, áreas agrícolas, montanhas e litoral. Além do cenário, novos reboques e empresas “locais” estarão disponíveis.

Lançado em 2013 o EuroTruck é um dos principais simuladores de transporte da atualidade. Conta com o licenciamento de fabricantes como Scania, Volvo, Man, Iveco, Renault e Mercedes-Benz. Além de uma grande variedade de caminhões, toda a cadeia logística é retratada no game como, empréstimos bancários, administração de transportadora e transporte de diversos tipos de mercadorias.

A DLC Itália, é a quarta expansão do jogo que já conta com a DLC Escandinávia, França e Leste europeu. Também foram adicionadas ao jogo recentemente de forma gratuíta a opção de transportar doubles ou bitrens. De acordo com a publicação oficial, o pacote italiano deve ser disponibilizado para venda ainda em 2017.