Fim de jejum da Portela será homenageado pelo Madureira no Cariocão 2018

Fim de jejum da Portela será homenageado pelo Madureira no Carioca 2018

O Madureira irá prestar homenagem a escola de samba Portela em seu uniforme na próxima temporada. O título do carnaval 2017 conquistado pela azul e branca estará retratado no uniforme do clube durante o Campeonato Carioca de 2018. A informação é do site "Carnavalesco".

Sediados no mesmo bairro do Rio de Janeiro, Madureira e Portela têm forte ligação. A escola de samba quebrou um jejum de 33 anos com a conquista do título desfilando com enredo 'na avenida as lendas dos rios'. Com 22 títulos, a Portela é a escola que mais vezes foi campeã.

Não será a primeira vez que o Madureira irá homenagear uma escola de samba da região. Em 2017, o Império Serrano esteve no uniforme do clube pelos seus 70 anos de fundação, comemorados em 2017.

Vale lembrar que o título de 2017 foi dividido entre Portela e Mocidade, que recorreu ao depois que as justificativas dos jurados foram divulgadas, e um deles alegou ter tirado ponto da escola baseado em um documento errado fornecido pela Liesa. Com o décimo perdido sendo reintegrado à nota da escola, ela se sagraria campeã do carnaval carioca.