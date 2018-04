Notas: Luiz Fernando e Renatinho são destaques em derrota do Botafogo na final do Carioca

A primeira partida da final do Campeonato Carioca trouxe fatores positivos ao Botafogo, já que alguns jogadores, como Luiz Fernando e Renatinho, tiveram boas atuações. No entanto, as substituições feitas por Alberto Valentim não surtiram efeito e o balanço ficou negativo, já que o alvinegro vai com derrota para a partida da volta. Confira as notas da VAVEL Brasil.

Gatito Fernandez: 6,5 – Fez uma grande defesa no segundo tempo e não teve culpa em nenhum dos gols do Vasco.

Marcinho: 4,5 – Apesar de ter participação crucial no segundo gol do Botafogo, falhou nos gols do Vasco marcados no primeiro tempo.

Joel Carli: 5,5 – Atuação sólida. Não deu muitos espaços na defesa e teve uma boa chance no ataque.

Igor Rabello: 4,5 – Poderia ter feito melhor no segundo gol vascaíno e falhou em chance crucial na etapa complementar, na jogada que Marcinho tirou a bola em cima da linha.

Moisés: 5,0 – Não mostrou o brilho de outras partidas, mas também não comprometeu.

Rodrigo Lindoso: 5,5 – Ditou o ritmo de jogo do Botafogo, mas perdeu a posse da bola na jogada que resultou no primeiro gol do Vasco

Marcelo: 4,5 – Pouco produziu no campo de ataque e errou alguns passes infantis

Renatinho: 6,5 – Peça chave na pressão do Botafogo no campo de ataque do Vasco. Marcou um gol e esbanjou categoria em muitas jogadas no meio-campo

Léo Valencia: 5,5 – Apesar de ter cobrado boas faltas na direção da área, não conseguiu produzir muito com a bola rolando.

Luiz Fernando: 6,5 – Deu bonita assistência para Brenner marcar seu gol e foi importante na recomposição. Parece ter sentido cansaço no segundo tempo.

Brenner: 6,0 – Saiu da área, tentou incomodar a defesa e foi recompensado com um bonito gol de cabeça.

Rodrigo Pimpão: 5,0 – Não produziu muito e perdeu o melhor contra-ataque criado pelo alvinegro no segundo tempo.

Kieza: 5,0 – Chegou a balançar as redes, mas em posição irregular. Não teve tempo para mostrar muito.

Marcos Vinícius: sem nota – Não teve tempo de mostrar seu futebol.