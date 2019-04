Ferrer vence Gulbis e Bautista-Agut interrompe grande campanha do Giraldo

O espanhol David Ferrer venceu em sets diretos o letão Ernests Gulbis, por 7/6 e 6/3, no terceiro jogo da chave masculina na Caja Mágica, quadra central do Masters 1000 de Madrid.

Apesar de ambos terem chances de quebra durante o set, a primeira parcial do jogo foi resolvida apenas no tie-break, onde Gulbis sacou na frente em 2-1, mas não conseguiu manter a vantagem e, sacando em 3-4, perdeu dois pontos no seu saque. No 6-3, Ferrer contou com mais um erro por parte do letão e venceu o set em 7/6 (7-3).

No segundo set, Gulbis chegou a sacar em vantagem com 3/2, mas Ferrer conseguiu duas quebras seguidas e fechou o jogo no seu terceiro match-point, em 7/6 e 6/3. Ferrer enfrenta agora o japonês Kei Nishikori, que venceu o espanhol Feliciano Lopez.

Espanhol Bautista-Agut alcança primeira semifinal em Masters 1000

Roberto Bautista-Agut venceu o colombiano Santiago Giraldo por 6/3 e 6/4 em 1h26 de jogo. O espanhol, atual 45 do mundo, contou principalmente com o seu primeiro saque no jogo de hoje onde, apesar de oferecer seis chances de quebra, não foi quebrado nenhuma vez.

Apesar de ter sido derrotado hoje, Giraldo também fez a sua melhor campanha da sua carreira em Masters 1000, derrotando inclusive jogadores nomeados: Jo-Wilfried Tsonga e Andy Murray.

Na próxima segunda, Bautista-Agut estará dentro dos 30 melhores do ranking. Ele enfrenta nesse sábado o também espanhol Rafael Nadal, número 1 do ranking, que venceu o tcheco Tomas Berdych nesta sexta.

Nishikori derrota Lopez e alcança a semifinal

O japonês Kei Nishikori venceu o espanhol Feliciano Lopez no último jogo do dia, por 6/4 e 6/4. Nishikori agora enfrenta o espanhol David Ferrer. No próximo ranking, Nishikori estará dentro do top 10, sendo o primeiro japonês que estará presente entre os dez melhores jogadores do mundo.

Resultados do dia

R. Nadal def. T. Berdych – 6/4 e 6/2

R. Bautista def. S. Giraldo – 6/3 e 6/4

D. Ferrer def. E. Gulbis – 7/6 e 6/3

K. Nishikori def. F. Lopez – 6/4 e 6/4