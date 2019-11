Em jogo espetacular, Novak Djokovic derrota o croata Marin Cilic

O número 2 do mundo, Novak Djokovic, sofreu para bater o croata Marin Cilic. Em um jogo bastante disputado, o sérvio bateu Cilic por 3 sets a 2, com parciais 6/1, 3/6, 6/7 (7-4), 6/2 e 6/2. Freguês de Djokovic, o croata, em dez jogos, nunca conseguiu vencer o tenista de Belgrado. Com a vitória, Djokovic enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov, que eliminou o atual campeão Andy Murray por 3 sets a 0, nas semifinais de Wimbledon.

Em busca de seu sétimo Grand Slam, Nole começou a primeira etapa com força total, abrindo 3/0. Em seguida, Cilic se esforçou e conseguiu levar o seu primeiro game da partida, o que seria o único do set. Logo após confirmar e abrir 4/1, o campeão de Wimbledon em 2011 conseguiu quebrar o saque de seu rival e abrir 5/1. Sacando para fechar o set, Djokovic cedeu dois pontos do rival, mas acabou fechando o set em 6/1 com um belo ace.

Na segunda etapa da partida, Nole achou que seria fácil vencer o número 29 do ranking da ATP. No primeiro game do segundo set, Djokovic teve duas oportunidades para quebrar o saque de Cilic, que acordou para o jogo e levou o primeiro game. O croata acabou cedendo o empate em seguida, mas acabou se recuperando e começou a jogar com muita agressividade, tanto que abriu 4/1 na segunda etapa. Djokovic tentou a reação, mas Cilic estava em um bom momento e empatou em 6/3, após 41 minutos.

No terceiro set da partida, o campeão de Wimbledon em 2011 se perdeu completamente no início e começou a errar várias bolas. O croata seguia melhor na partida, mas o número 2 do mundo reapareceu e levou o jogo ao tie break. No desempate, o jogo seguiu disputado até Cilic desiquilibrar e vencer por 7 a 4, abrindo 2 sets a 1.

Com o treinador Boris Becker preocupado com seu desempenho, Novak Djokovic voltou a jogar como um dos melhores tenistas da atualidade e após 33 minutos, derrotou Cilic com muita facilidade. O atual vice-campeão de Wimbledon dominou a partida e não deixou Marin Cilic jogar. Nole conseguiu uma quebra no primeiro e no terceiro game, abrindo 3 a 0 com uma extrema tranquilidade. Sem nenhum problema apresentado, Djokovic venceu por 6/2 e forçou o quinto e último set.

No set decisivo, Djokovic voltou a quebrar o saque de Marin Cilic no primeiro game. Com um preparo físico melhor, o sérvio dominou o croata, que teve uma oportunidade para quebrar o saque do rival, mas acabou não conseguindo. No sétimo game, Nole quebrou o saque de Cilic e teve a oportunidade de sacar para o jogo e encerrar a partida. O vice-líder do ranking da ATP sacou muito bem e levou o game, 6/2.