Eugenie Bouchard derrota a vice-campeã de Roland Garros e vai à final de Wimbledon

A canadense de 20 anos, Eugenie Bouchard, derrotou a romena Simona Halep por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/2. Com o grande resultado, Genie, que parou nas semifinais do Australian Open e Roland Garros, disputará a sua primeira final de Grand Slam.

Nos dois últimos Grand Slams, Bouchard havia sido eliminada por Na Li, no Australian Open, e Sharapova, em Roland Garros. Após eliminarem Genie, as duas tenistas acabaram se tornando campeãs. A número 13 do mundo vai enfrentar a tcheca Petra Kvitova, que nesta quinta-feira (3), venceu a compatriota Lucia Safarova por 2 sets a 0.

O primeiro set foi bastante disputado. Halep começou melhor, quebrando o saque da número 13 do mundo logo no terceiro game. Bouchard não poupou e quebrou o saque da número 3 do mundo no game seguinte. O duelo entre as duas foi parar no tie break. Já no desempate, a romena, que estava com dores no tornozelo e anteriormente pediu atendimento médico, não conseguiu parar a jovem tenista, que foi muito mais agressiva e fez 7-5.

A segunda etapa da partida foi bem mais fácil para a canadense. Eugenie Bouchard conseguiu quebrar o saque da adversária logo de cara e abriu vantagem sobre a número 3 do mundo. Aparentemente com dores, Halep tentava apressar os pontos, mas não conseguia.

Com 4/1 de vantagem, a tenista do Canadá viu sua adversária fazer um grande esforço e batalhar com ela por oito minutos. Porém, com melhores condições físicas, Bouchard confirmou o serviço e abriu 5/1. No game seguinte, Halep salvou três match points e diminuiu para 5/2. No saque, a tenista de 20 anos confirmou o serviço e acabou com o favoritismo de Simona Halep.