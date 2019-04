Em final histórica, Milos Raonic derrota compatriota e fica com o título do ATP 500

Nascido em Montenegro, mas naturalizado canadense, Milos Raonic derrotou o seu compatriota Vasek Pospisil por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e se sagrou campeão do ATP 500 de Washington. Pela primeira vez na história do circuito da ATP, uma final reuniu dois canadenses.

O primeiro set da partida foi bem fácil para Raonic. Nervoso, Pospisil deixou o seu rival quebrar seu saque três vezes e fechar a primeira etapa com 6/1. Na segunda etapa do duelo, Pospisil dificultou o lado de Raonic, que levou o jogo até o décimo game. No final, Raonic quebrou o saque de seu compatriota e levou o seu primeiro título do ano.

Além de dominar na quadra, Milos Raonic também dominou nos números. O canadense quebrou o saque de Pospisil quatro vezes, além de acertar nove aces contra apenas cinco de seu rival. O ex-número 7 do ranking da ATP também teve uma grande vantagem em winners: 23 a 13. Raonic também venceu o ATP 500 de Washington sem perder nenhum set.

Com o título, Raonic faturou US$ 1.3 milhões e também vai ultrapassar David Ferrer e Tomas Berdych no ranking da ATP. O atual número 5 do mundo conquistou o seu sexto troféu na carreira profissional. Após a boa semana em Washington, os dois canadenses retornam ao Canadá para disputar o Masters 1000 de Toronto, que começa nesta segunda-feira (4).