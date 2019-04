Tsonga vence compatriota e avança a segunda rodada em Toronto

No fim da noite desta segunda-feira (04), o francês Jo-Wilfried Tsonga derrotou o seu compatriota Roger-Vasselin, com as parciais de 7/6 e 6/1 em pouco mais de uma hora de jogo no Masters 1000 de Toronto. Aproveitando da instabilidade do seu adversario, Tsonga não teve muita dificuldade como foi apresentado no primeiro set. Ele enfrenta agora outro compatriota, Jeremy Chardy, que venceu o argentino Frederico Delbonis.

Roger-Vasselin conseguiu abrir a vantagem de 2/0 logo no inicio do jogo. Apesar disso, Tsonga teve paciência e conseguiu devolver a quebra logo em seguida. Após as quebras, ambos adversários confirmavam seus saques facilmente, sendo que Tsonga ainda teve outra oportunidade de quebra, salva por Vasselin. No tie-break, Tsonga conseguiu pressionar o saque do seu adversáriocom boas devoluções e conseguiu abrir a vantagem de 6-1. Contudo, fechou o tie-break apenas no seu terceiro set-point.

Abalado com a derrota no tie-break, Roger-Vasselin descontou sua raiva na raquete, golpeando-a no chão assim que perdeu o set. Voltou para o segundo set sem confiança alguma, apenas empurrando a bola para o outro lado, quando não isolava a bola com um erro grotesco. Tsonga abriu a vantagem de duas quebras, tendo 5/0 no jogo. Vasselin ainda conseguiu confirmar um game, mas já era tarde demais para tentar a virada. No seu primeiro match-point, Tsonga venceu o set e consequentemente o jogo por 7/6 e 6/1.

Gigante norte-americano da adeus precoce ao torneio canadense

O atual 14 melhor do mundo, John Isner, perdeu para o croata Ivan Dodig, que vinha se recuperando de uma lesão. Em quase duas horas de jogo, Dodig conseguia encaixar algumas devolucoes importantes durante o jogo e com isso tinha oportunidades de quebra, que na marioria das vezes foram salvas com otimos saques por parte do norte-americano. Dodig venceu o jogo por 6/4, 6/7 e 6/3.

No primeiro set, Dodig perdeu duas chances de quebra para comecar o jogo na frente. Contudo, Dodig tambem não deixava a desejar no quesito saque e tambem confirmava seus games com facilidade, sem dar chances de quebra para Isner. Dodig procurava mais a troca de bola, principalmente com slices no backhand do seu adversario, que tinha dificuldades em posicionar-se para devolver a bola. Já Isner, com seu saque fulminante, subia a rede na maioria dos pontos, procurando acabar com o ponto o mais rapido possivel. Nem sempre essa estrategia dava certo, com Dodig aplicando boas passadas ao longo do jogo.

Dodig conseguiu a quebra no primeiro set quando Isner sacava em 4/4. Ele fechou o set sacando em 5/4, em seu primeiro set-point, quando o placar apontava 40-15. Dodig teve a oportunidade de quebrar o saque do Isner novamente no inicio do set. Contudo, o set continuou sem quebras ate o tie-break, onde Isner, mesmo perdendo um set-point, fechou o set em 7-4. Já no ultimo set, Isner não mostrava mais a mesma consistencia no saque quanto tinha nos dois primeiros sets. Dodig, aproveitando disso, conseguiu uma quebra e abriu 5/2 no ultimo set. Ao sacar em 5/3, Dodig fechou o jogo logo em seu primeiro match-point. Dodig espera o vencendo da partida entre Seppi e Schur, que ocorre nesta terca-feira.

Outros resultados do dia:

Ivan Dodig (CRO) 2x1 (10) John Isner (EUA) 6/4 6/7 (7/4) 6/3

(13) Jo Tsonga (FRA) 2x0 Edouard Roger-Vasselin (FRA) 7/6 (7/3) 6/1

Feliciano Lopez (ESP) 2x0 (14) Roberto Bautista Agut (ESP) 7/6 (9/7) 6/3

(15) Marin Cilic (CRO) 2x1 Denis Istomin (UZB) 6/2 4/6 7/5

Michael Russell (EUA) 2x0 Nicolas Mahut (FRA) 6/3 6/3

Peter Polansky (CAN) 2x0 Jerzy Janowicz (POL) 7/6 (7/5) 6/4

Kevin Anderson (AFS) 2x1 Thanasi Kokkinakis (AUS) 4/6 6/2 6/3

Tim Smyczek (EUA) 2x0 Tobias Kamke (ALE) 6/3 6/2

Jeremy Chardy (FRA) 2x1 Federico Delbonis (ARG) 6/3 5/7 6/4

Julien Benneteau (FRA) 2x0 Lleyton Hewitt (AUS) 6/1 6/2

Benoit Paire (FRA) 2x1 Alejandro Falla (COL) 6/7 (7/3) 6/4 6/2