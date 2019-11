Fora das quadras desde Wimbledon, Na Li anuncia aposentadoria

Nesta sexta-feira (19), aos 32 anos, a tenista Na Li, dona de dois títulos de Grand Slam, anunciou a sua aposentadoria das quadras de tênis. A atual campeã do Australian Open divulgou uma carta onde afirma que a lesão no joelho foi o principal motivo de sua aposentadoria.

''Depois de quatro cirurgias nos joelhos e centenas de injeções semanais para aliviar a dor, meu corpo está me implorando para parar'', disse a tenista de 32 anos, que não joga desde Wimbledon, terceiro e penúltimo Grand Slam do circuito.

Com mais de 500 vitórias no currículo, a ex-tenista afirmou que deixou as quadras no momento certo de sua carreira e ainda lembrou as críticas que recebeu no início de sua carreira. ''Ganhar um título de Grand Slam este ano e chegar ao segundo lugar no ranking é o jeito que eu gostaria de deixar o tênis competitivo. Por mais difícil que tenha sido para chegar a esta decisão, estou em paz com isso. Não tenho arrependimentos. Eu nem deveria estar aqui, em primeiro lugar, lembra? Muitas pessoas não acreditavam no meu talento e na minha capacidade, mas eu encontrei uma maneira de perseverar, para prová-los (e às vezes a mim mesma!) que estavam errados”, analisou.

Campeã de Roland Garros em 2011, Na Li também lembrou que ajudou no desenvolvimento do tênis em seu país. A primeira chinesa a conquistar um Grand Slam analisou que em 2008, quando a China foi sede dos Jogos Olímpicos de Verão, havia somente dois torneios, e hoje são 10 torneios no território chinês.

''Em 2008, haviam dois torneios femininos na China, hoje são 10, inclusive na minha cidade natal, Wuhan. Isso para mim é extraordinário. Serena Williams, Maria Sharapova e Venus Williams estão vindo para minha cidade jogar para os fãs chineses'', escreveu a chinesa.

"Se você quer ser um jogador de tênis, um médico, um advogado, um professor ou um líder empresarial, encorajo você a acreditar em si mesmo e a seguir seu sonho. Se eu pude fazê-lo, você também pode! Seja o pássaro que se destaca. Com trabalho duro, seus sonhos se tornam realidade", com uma mensagem para os fãs, Na Li encerrou sua longa carta de despedida.