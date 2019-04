Fernando Romboli enfrenta Giovanni Lapentti na final do Challenger de Cali

O tenista brasileiro Fernando Romboli decide hoje (10/05/2015) o Challenger colombiano de Cali, que tem $50.000 como premiação. O ultimo adversário que Romboli terá de ultrapassar será o equatoriano Giovanni Lapentti, tenista que ocupa o 250º lugar do ranking ATP.

Fernando vem do quali no qual era o quinto favorito a se qualificar, na rodada final teve um confronto com o compatriota Ricardo Hocevar, já na chave principal se destacou suas vitórias contra o belga Niels Desein, cabeça 2 e número 164 do ranking, e contra o chileno Nicolas Jarry, vitória que garantiu sua vaga na final de hoje.

Se Romboli vencer hoje, será o primeiro título de nivel challenger do carioca, com a campanha que já fez o tenista já deve aparecer por volta do 430º lugar do ranking e avançando 220 posições no ranking, se conquistar a vitória hoje deve figurar por perto do 350º posto. A partida está marcada para as 13h de hoje e vale a nossa torcida.