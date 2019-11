Roland Garros: o histórico Grand Slam no saibro

Chega ao fim da temporada de saibro no calendário da ATP. Com ela, entra em cena o segundo Grand Slam da temporada: Roland-Garros. Posterior ao Australia Open e anterior a Wimbledon, os olhos do mundo estarão voltados para a terra francesa entre os dias 19 de maio a 7 de junho.

Roland-Garros não conta com tie-break no quinto set O nome Roland-Garros é uma homenagem ao histórico aviador francês 'Roland Garros'. O torneio se diferencia dos outros Grand Slams devido a presença do saibro, piso que torna o jogo mais lento e com mais trocas de bola.

Realizado sempre entre o fim de maio e início de junho, Roland-Garros é conhecido por suas quadras lentas e jogos longos, além da exclusão do tie-break no quinto set, fato o configura como um dos torneios mais desgastantes da temporada.

Sua tradição é tamanha que os organizadores permitem que elementos da natureza, como chuva e vento, interfiram nas partidas, paralisando-as se necessário. Muito graças ao complexo francês, ultrapassado segundo a normas da ATP, mas ainda em atividade.

Sua primeira edição foi realizada em 1891, tendo Robert H. Briggs como vencedor. Atualmente, o espanhol Rafael Nadal é o maior campeão da história do torneio, com nove títulos conquistados.

Roland-Garros, o único Grand Slam no saibro

O charme de Roland-Garros está exatamente em seu piso. Responsável por encerrar a temporada de saibro do calendário da ATP em alto estilo, o torneio francês se diferencia dos outros Grand Slams neste quesito.

Diferente da grama inglesa de Wimbledon e dos pisos duros do Australia e US Open, o saibro francês tem como caractéristicas tornar o jogo mais lento, exigindo precisão dos sacadores e permitindo maior poder de reação dos recebedores.

Longas trocas de bolas e pontos definidos após grandes 'rallys' são vistos com frequências nas quartas franceses. Devido a isso, o desgaste físico é visto como ponto crucial em Roland-Garros e os tenistas têm de estar preparados para estas circunstâncias.

Rafael Nadal, o maior de todos os tempos

Leu Roland-Garros, leu Rafael Nadal. A associação do maior torneio realizado no saibro do circuito junto ao nome do maior tenista que já pisou sobre esta superfície é digna, honrosa e justa.

Conhecido como o 'Rei do Saibro', o espanhol viveu as maiores glórias de sua carreira junto a terra francesa. Campeão em nove oportunidades, apenas não conquistou o decacampeonato de maneira consecutiva devido a presença de Roger Federer, o único que - até então - conseguiu desbancá-lo.

Maiores campeões de Roland-Garros Rafael Nadal (9 títulos) Björn Borg (6 títulos) Gustavo Kuerten (3 títulos) Ivan Lendl (3 títulos)

Entretanto, a temporada 2015 começa de maneira diferente das anteriores. Se antes Nadal era franco favorito, hoje, é visto com outros olhos. Lesões e um péssimo início de temporada, aliada a soberania de Novak Djokovic, colocam o desempenho do 'El Toro' em check.

De fato, suas atuações nas quadras rápidas não foram espetaculares, mas sua ascendente nos Masters 1000 disputados no saibro mostram que a terra é o seu berço. Em boa ou má fase, Rafael Nadal é figura importante neste Grand Slam. Aos que duvidam, basta olhar para seus nove títulos.

Novak Djokovic e a busca pelo Grand Slam que lhe falta

São cinco títulos de Australia Open, mais dois de Wimbledon e um de US Open. Número 1 do mundo com assustadora diferença para o segundo colocado e campeão de todos os torneios importantes que disputou até aqui. Porém, em Roland-Garros, o sérvio bateu na trave algumas vezes.

Novak Djokovic vive a melhor fase de sua carreira, mas tem em Roland-Garros o maior objetivo de sua temporada: conquistar o único Grand Slam que lhe falta.

O objetivo é entrar no glorioso hall de tenistas que já conquistaram todos os quatro Grand Slams. Entre os tenistas em atividade, apenas Rafael Nadal e Roger Federer já conseguiram este feito. E, ironicamente, tanto o espanhol quanto o suiço serão seus principais adversários na luta pela última taça.

Mas, em 2015, Djokovic terá sua oportunidade de ouro. Sobrando no circuito ante seus adversário, entrará em Roland-Garros junto a um Nadal em má fase e Federer com idade avançada. O favoristismo é completo do sérvio.

Gustavo Kuerten e o tricampeonato de Roland-Garros

Foi em 1997, com apenas 20 anos, que o tenista Gustavo Kuerten fez história em solo francês. Por três sets a zero (6/3, 6/4, 6/2), venceria o espanhol Sergi Bruguera, dando ao Brasil seu primeiro título em Grand Slams na história.

Anos depois, em 2000, Guga já era conhecido mundialmente pela sua raça, técnica e gritos dentro de quadra. Novamente no piso onde é especialista, faturou o bicampeonato de Roland-Garros e tornou-se o primeiro latino americano a encerrar o ano como número 1 do ranking internacional. Magnus Norman foi a vítima da vez, derrotado por três sets a um (6/2, 6/3, 2/6, 7/6).

Em 2001, foi a vez de Àlex Corretja ser derrotado por três sets a um (6/7, 7/5, 6/2, 6/0) pelo brasileiro, que conquistaria seu tricampeonato e aproveitaria o saibro francês para desenhar um coração com sua raquete. A imagem emblemática é lembrada até hoje pelos amantes de tênis.

Björn Borg, a história não se apaga

O maior tenista da história da Suécia tem no saibro francês os maiores feitos de sua carreira. Com apenas 17 anos, Björn Borg obteve a proesa de levantar o cobiçado troféu e tornou-se o mais jovem campeão da história de Roland-Garros.

Figura ilustre no Hall of Fame, ficou conhecido como "Iceborg", devido a sua frieza em momentos decisivos. Frieza esta que o mantém, mesmo após sua aposentadoria, como o maior vencedor de jogos seguidos vencidos no quinto set: 13 (de 1976 a 1980)

Björn Borg é hexacampeão de Roland-Garros (1974, 75, 78, 79, 80, 81), números que o colocaram em soberania nesta superfície. Foi considerado como o maior tenista que já atuou no saibro até o surgimento de Rafael Nadal, que viria para superar grande parte de seus títulos e recordes, mas sem jamais apagar sua história.

Além de Roland-Garros, Borg ainda têm em seu currículo o pentacampeonato de Wimbledon (1976, 77, 78, 79, 80). Encerrou sua carreira de maneira prematura aos 26 anos, onde afirmou "não conseguir mais dar 100% de sí".

Ficha técnica: Grand Slam de Roland-Garros

Nome: Roland Garros

Categoria: Grand Slam

Local: Paris, França

Data: 24.05.2015 a 07.06.2015

Chaveamento: S-128 D-64

Piso: Saibro

Maior campeão: Rafael Nadal (9 títulos)

Site oficial: http://www.rolandgarros.com/

