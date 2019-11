Entrevista. Número 2 do Brasil, Feijão fala com a VAVEL: "Ir à final da Olimpíada seria um sonho"

João Souza, atual 88º colocado do ranking da ATP e segundo melhor tenista do Brasil, vem passando por um ano de grandes contrastes no circuito profissional. No primeiro semestre de 2015, Feijão conseguiu ótimos resultados, como a semi no Brasil Open, quartas no ATP 500 do Rio, e uma atuação histórica na Copa Davis contra a Argentina, em Buenos Aires.

Porém após o jogo de sua vida contra Leonardo Mayer, o caminho do brasileiro no circuito não ocorreu da melhor forma. A esperança era que continuassem os bons resultados no torneios de nível profissional, mas acumularam-se derrotas, desde ATP's como em alguns Challengers. Foram 16 derrotas contra apenas quatro vitórias, a ultima nesta semana, no ATP de Kitzbuhel.

Nesta quinta-feira (6), Feijão concedeu uma entrevista à VAVEL, na pauta está a sua atual fase no circuito, o confronto na Davis contra a Croácia, a concorrência com outros tenistas para disputar a vaga na Davis, entre outros assuntos.

Confira a entrevista abaixo:

VAVEL Brasil: Você teve uma excelente fase até a fatídica partida na Copa Davis. Desde então, acumula uma sequencia de derrotas. Como você analisa essa queda de rendimento, após a principal partida da sua vida? E quais estão sendo as medidas tomadas por você e por sua equipe para passar por esta fase e voltar ao desempenho do inicio do ano?

Feijão: Uma sequência que acontece com todo tenista, somente os caras muito lá de cima que não passam por essas fases, mas também tem momentos não muito bons. Sigo trabalhando bem forte e diariamente para voltar a vencer, é questão de tempo para encaixar bons resultados.

VAVEL Brasil: Você acredita que a alta exposição que você teve na mídia (programas de TV, entrevistas, etc) pode ter prejudicado de alguma forma o seu jogo?

Feijão: Não atrapalhou não, pelo contrário só ajudou a obter um novo patrocínio e que fosse mais reconhecido. Faz parte da vida do atleta aliar as competições e treinos com a mídia, é muito importante. Uma série não muito boa é comum em um atleta, mas sinto estar jogando bem, só falta encaixar as vitórias.

VAVEL Brasil: O Brasil esteve perto de eliminar a Argentina na Davis e, logo depois, os hermanos passaram por 5 a 0 da Sérvia. Bate a frustração por não ter passado e, consequentemente, chegar às semis, onde o Brasil teve seu melhor resultado?

Feijão: A frustração ficou lá na Argentina pela derrota onde estivemos perto da vitória. Não penso no que poderia ter acontecido depois. Temos um time forte para vencer duelos no Grupo Mundial.

VAVEL Brasil: Você já conquistou diversos troféus em Challengers, mas ainda não foi campeão à nível ATP. O que falta para conquistar um troféus no circuito principal?

Feijão: Quase ganhei uma dupla em Quito em ATPs e fiz algumas semis de ATPs em simples. Estou obtendo cada vez mais experiência e jogando contra os melhores, acredito que no momento certo vou ganhar meu primeiro ATP.

VAVEL Brasil: Como está programado seu calendário para as próximas semanas?

Feijão: Volto pro Brasil, treino no piso duro por alguns dias e depois Winston-Salem e US Open.

VAVEL Brasil: A alguns dias foi realizado o sorteio da copa Davis, o Brasil irá enfrentar a Croacia em casa, como você vê este confronto e as chances brasileiras?

Feijão: Confronto muito duro, eles têm ótimos jogadores, mas vamos jogar em casa e usaremos isso a nosso favor para sair com a vitória.

VAVEL Brasil: Você enxerga hoje uma concorrência para a segunda vaga de simples na equipe brasileira com os bons momentos de Ghem, Rogerinho e Clezar?

Feijão: Não vejo como concorrência, são meus amigos e o que estiver melhor vai ser convocado para representar o Brasil da melhor forma possível

VAVEL Brasil: Com as Olimpíadas no Rio ano que vem, e os bons resultados em solo brasileiro nos últimos anos, você acredita que pode ir longe em 2016? Onde com certeza enfrentará algum Top 20, mas terá o apoio da torcida.

Feijão: É meu objetivo primeiro me classificar pra Olimpíada e depois fazer uma boa campanha, seria um sonho ir às finais.

VAVEL Brasil: Encerro aqui a entrevista Feijão, e deixo em aberto o espaço para algo que você queira dizer aos seus torcedores.

Feijão: Espero que sigam na torcida por mim, estou trabalhando duro para voltar a vencer com mais constância.