US Open 2015: Tomas Berdych e a torcida por mais uma boa campanha

O tenista Tcheco Tomas Berdych é o atual 6º colocado no ranking da ATP, possui 29 anos (17/09/1985).

Tomas nasceu na cidade de Valašské Meziříčí, começou a praticar o esporte com apenas 5 anos, e aos 12 já seria campeão nacional na sua categoria. No ranking juvenil Berdych alcançou o 6º lugar do ranking internacional, seu pprimeiro. Em 2002 conseguiu seu primeiro título no Challenger de Praga, no ano seguinte já disputaria sua primeira partida em torneios da ATP. Em 2010 alcançou o Top 10 mundial.

Berdych possui 10 títulos em torneios da ATP, dos quais de destaca a conquista do Master 1000 de Paris. Além dos títulos Berdych possui boas campanhas em Grand Slams, como por exemplo as semi-finais de Roland Garros (2010), do US Open (2012) e do Australian Open (2013) e o vice-campeonato de Wimbledon (2010).

Berdych não vive um ótimo momento no circuito, em 2015 ainda não conseguiu nenhum título nem resultado de grande expressão, exceto sua campanha no Master 1000 de Monte Carlo, onde perdeu na final para o sérvio Novak Djokovic.

História no US Open

Tomas Berdych fez sua estréia em torneios da ATP justamente no US Open, o Grand Slam americano é um torneio em que Berdych sempre se destacou, ostenta como melhor resultado as semi-finais em 2012. A baixo um resumo de todas as edições do US Open que Berdych participou.

US Open de 2003: Na edição de 2003 do Grand Slam, o jovem Tomas Berdych fazia sua estréia em torneio da ATP, na primeira rodada derrotou o brasileiro (naturalizado alemão) Tomas Behrend, porém na segunda rodada foi derrotado pelo argentino Juan Ignacio Chela.

US Open de 2004: Na sua segunda participação o Tcheco chegou as oitavas de final, onde foi derrotado por Tommy Hass.

US Open de 2005: Em 2005 Tomas chegou a terceira rodada, quando perdeu para o tenista local Andre Agassi.

US Open de 2006: Na edição de 2006 Berdych chegou a quarta rodada, quando foi derrotado pelo americano James Blake.

US Open de 2007: Em 2007 o Tcheco chegou novamente a quarta rodada, quando foi superado pelo americano Andy Roddick.

US Open de 2008: A edição de 2008 foi de decepcionante por parte de Berdych, perdendo na primeira rodada, para o americano (pela 4ª vez consecutiva era derrotado por um atleta da casa) Sam Querrey.

US Open de 2009: Em 2009 Berdych chegou na terceira rodada, mas não superou o chileno Fernando González.

US Open de 2010: Na sua pior campanha nas quadras de Nova York, Tomas, que era o sétimo favorito, foi derrotado na primeira rodada para Michael Llodra.

US Open de 2011: Após grandes exibições, principalmente contra Fabio Fognini pela segunda rodada (com parciais de 7/5, 6/0 e 6/0), Berdych desistiu da partida contra Janko Tipsarevic pela terceira rodada, alegando dores no ombro.

US Open de 2012: No US Open de 2012 Berdych teve sua melhor campanha nas quadras duras do Grand Slam americano, alcançou as semi-finais, destacando-se sua vitória nas quartas de final sobre Roger Federer. Foi derrotado nas Semis para Andy Murray

US Open de 2013: No ano de 2013, Berdych foi derrotado para o suíço Stanislas Wawrinka, nas oitavas de final.

Tomas Berdych no US Open de 2014

Berdych teve sua estréia no US Open de 2014 diante do australiano Lleyton Hewitt, conseguiu uma vitória tranquila, parciais de 6/3, 6/4 e 6/3.Na segunda vez que entrou em quadra, teve de enfrentar Martin Klizan, foi um jogo dificil, parciais de 6/3, 4/6, 6/2, 3/6 e 6/3.

Na terceira rodada mediu forças com Teymuraz Gabashvili, mais uma vitória por 3 sets a 0, 6/3, 6/2 e 6/4. Nas oitavas Berdych realizou uma partida tranquila contra o austríaco Thiem, vitória por 3 sets a 0.

Nas quartas Tomas encarou o futuro campeão do torneio, Marin Cilic, foi derrotado em 3 sets, parciais de 6/2, 6/4 e 7/6(4).

Expectativa

Embora seja o sexto colocado do ranking da ATP, o tcheco Tomas Berdych não aparece como um dos grandes favoritos a levantar o caneco no US Open de 2015. Porém inúmeras são as ocasiões em que tenistas que não eram considerados favoritos e venceram torneios, até mesmo Grand Slams.

Berdych deve fazer uma boa campanha, seguindo o seu ranking, podemos apostar que um resultado normal para o tcheco seria chegar as quartas de final.

Ficha Técnica

TOMAZ BERDYCH

RANKING ATUAL: 6º

MELHOR RANKING: 4º em MAI/2015

TÍTULOS: 10 em simples (Palermo, Paris, Halle, Tóquio, Pequim, Munique, Montpellier, Rotterdam e Estocolmo [2])

TÍTULOS DO US OPEN: 0

US OPEN EM 2014: Quartas de final (der. Marin Cilic 3/0)